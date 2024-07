Biles dá volta por cima e leva EUA ao ouro por equipes

Paris

Três anos depois de desistir da competição por equipes, acometida de uma perda do equilíbrio no ar, Simone Biles conduziu a equipe dos EUA de ginástica à medalha de ouro na mesma prova, nos Jogos de Paris. Com a valiosa ajuda das companheiras de equipe Sunisa Lee e Jordan Chiles, as americanas recuperaram a coroa perdida na última edição olímpica para as russas —banidas desta edição.

Antes da quarta e última rotação, as americanas já tinham uma vantagem intransponível de 3,602 pontos sobre as italianas, e 4,967 pontos à frente das britânicas. As chinesas decepcionaram no terceiro aparelho, o solo, caindo do terceiro para o quinto lugar. Até então, as brasileiras apareciam em sexto lugar.

Como já é de praxe há décadas na ginástica em Olimpíadas, grande parte do público presente era formada por entusiasmados americanos, que ovacionavam cada saída perfeita de Biles, Lee e Chiles.

No solo, não faltaram referências à música francesa. A canadense Aurélie Tran e a romena Amalia Ghigoarta escolheram versões remixadas de "La Bohème", sucesso de Charles Aznavour. A brasileira Júlia Soares inseriu o trecho final de "Milord", clássico de Edith Piaf, em sua apresentação.

Já com as medalhas definidas, como se tudo tivesse sido combinado, Simone Biles partiu para a apresentação final, no solo. Talvez a certeza do ouro a tenha perturbado, porque a americana colocou um pé para fora da área permitida. Nada, porém, que impedisse os gritos de "U.S.A." ao final da competição, na Arena Bercy.

A Itália conquistou seu primeiro pódio feminino por equipes desde os Jogos de Amsterdã, em 1928, primeira edição em que as mulheres competiram na ginástica artística. Também foram prata naquela ocasião. Tiraram proveito, desta vez, da ausência das russas: em Tóquio, as italianas terminaram em quarto lugar, atrás de russas, americanas e britânicas.

O Brasil obteve na noite francesa de terça-feira (30) o melhor resultado do país na história dos Jogos Olímpicos na disputa feminina por equipes da ginástica artística. Conduzida por seu grande nome, Rebeca Andrade, conquistou uma inédita medalha de bronze, para delírio do público que vestia verde e amarelo.