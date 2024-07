Após sofrer com a chuva, Paris bate 36°C e sobrevive com garrafinhas e leques

Paris

Depois de um fim de semana de chuva forte, que prejudicou a cerimônia de abertura e comprometeu a qualidade da água do rio Sena, adiando a prova masculina do triatlo, Paris sofre com a primeira onda de calor do ano na França. A temperatura deve chegar a 36°C na tarde desta terça-feira (30), e a organização dos Jogos alerta o público nas arenas para que mantenha hidratação constante e use protetor solar. Os avisos chegam por SMS, veículos de imprensa e até pelos painéis das estações de trem e metrô, com mensagens em francês e inglês.

A canícula deixa em alerta 56 dos 96 departamentos metropolitanos franceses. Os termômetros devem superar os 40°C no sul do país.

Uma das marcas destes Jogos é a campanha maciça pelo uso de garrafinhas para evitar a produção de lixo. Nas arenas olímpicas, 480 fontes de água foram instaladas para atender os espectadores, assim como áreas de sombra e aspersores. No total, a cidade de Paris tem 1.200 fontes e convênio com pelo menos 1.000 estabelecimentos comerciais para que forneçam água de graça a quem pedir ou precisar. Os Jogos deste ano se vendem como os mais sustentáveis da história.

Turistas e torcedores abastecem suas garrafinhas em um dos pontos de água no Campo de Marte, perto da Torre Eiffel - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Outra marca do evento, ainda que improvisada, é o uso de ventiladores portáteis e leques. No metrô, nas ruas e nas arquibancadas olímpicas, os artefatos são tão obrigatórios como inúteis na luta contra o ar quente e abafado. Boa parte das instalações olímpicas são provisórias e poucas possuem áreas cobertas.

Em Roland Garros, uma partida da rodada desta terça-feira foi interrompida brevemente para que uma pessoa fosse atendida nas arquibancadas. O telão do estádio, então, reforçou a mensagem sobre hidratação e oferta de água nas fontes.

O calor também fez com que diversas delegações instalassem aparelhos de ar condicionado portáteis nos quartos da Vila Olímpica. O COB (Comitê Olímpico do Brasil) foi mais longe e vedou 130 janelas do prédio que abriga o time nacional.

A meteorologia prevê chuva para a noite parisiense e temperatura menor a partir de quarta-feira. Ainda assim, os termômetros não devem baixar dos 30 graus.