Como fotógrafo de agência de notícias fez imagem de Medina voando sobre o mar

Teahupo'o (França) | AFP

O fotógrafo da AFP Jerome Brouillet sabia que podia esperar algo especial quando viu o brasileiro Gabriel Medina surfar uma das maiores ondas do dia em um dos grandes pontos do esporte no mundo, nesta segunda-feira (29), em Teahupo'o, Taiti, durante as oitavas de final dos Jogos Olímpicos.

O que ele não sabia era que sua fotografia de Medina saindo de um tubo, manobra que rendeu a maior nota da história do surfe olímpico (9,90), se tornaria uma sensação mundial e, provavelmente, uma imagem definitiva do esporte e dos Jogos.

Brouillet estava em um barco no canal —uma área de águas mais profundas e calmas, de lado para as ondas, mas sem uma linha de visão clara da ação inicial. Mas era exatamente onde ele pretendia estar.

Imagem de Gabriel Medina registra pelo fotógrafo da AFP - Jerome Brouillet/AFP

O fotógrafo estava em um lugar privilegiado esperando Medina sair da onda.

"Todo fotógrafo espera por isso. Você sabe que Gabriel Medina, especialmente em Teahupo'o, vai sair da onda e fazer algo", disse Brouillet.

"Você sabe que alguma coisa vai acontecer. O único momento complicado é onde ele vai sair? Porque eu não estou vendo!"

"Às vezes ele faz um gesto acrobático e, dessa vez, ele fez isso, e então eu apertei o botão".

Brouillet registrou Medina voando em linha reta acima das ondas, apontando um dedo para o céu, com sua prancha, ao seu lado, virada para o céu.

"Eu acho que quando ele estava no tubo, ele sabia que estava em uma das maiores ondas do dia. Ele estava pulando da água pensando 'cara, acho que isso é um 10'", disse Brouillet.

O fotógrafo suspeitou que também havia registrado algo especial, mas não tinha 100% de certeza.

"Quando estou fotografando em Teahupo'o, eu não fotografo em um modo de disparos tão elevado, porque no final do dia, se você apertar muito o botão, você volta com 5.000 fotos em um dia, e eu não gosto disso".

"Eu fiz quatro fotos dele fora da água e uma das quatro fotos era esta."

A imagem foi utilizada por dezenas de publicações ao redor do mundo e compartilhada ou curtida milhões de vezes nas redes sociais.

Fotógrafo da agência chinesa Xinhua registrou o mesmo momento - Ma Ping/Xinhua

"Esta pode ser a melhor foto de esportes de todos os tempos", afirmou o grupo de comunicação australiano News.com.au em sua página no Facebook.

A revista Time descreveu a fotografia como o "a imagem definitiva do triunfo dos Jogos Olímpicos de 2024".

Medina postou a imagem em sua conta do Instagram, o que rapidamente rendeu mais de 2,4 milhões de curtidas.

Apesar dos elogios, Brouillet disse que as comemorações precisam esperar porque ele ainda tem o resto da competição para fotografar.

"Estou dormindo na casa de um amigo perto de Teahupo'o e teremos uma noite tranquila porque, se o evento retornar amanhã [quarta-feira, 31], eu tenho que acordar às cinco da manhã."