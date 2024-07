Nível de poluição do rio Sena está acima do ideal, mas 'muito próximo', diz Paris-2024

Paris

Os organizadores dos Jogos de Paris-2024 se disseram "esperançosos" de realizar, nesta quarta-feira (31), as provas do triatlo. A prova masculina, prevista para esta terça-feira (30) e que tem dois brasileiros na disputa, foi adiada por 24 horas devido à qualidade da água do rio Sena. Agora, a ideia é realizá-la logo após a prova feminina, que continua marcada para a manhã de quarta.

"A prioridade para o Comitê Olímpico Internacional, para a federação internacional de triatlo e para Paris-2024 é a saúde dos atletas", disse Aurélie Merle, diretora-executiva de competições esportivas dos Jogos.

Segundo Merle, o nível de contaminação, coletado em quatro pontos, ficou "entre 980 e 1.533 bactérias".

Aparato das Olimpíadas no rio Sena, nos arredores da ponte Alexandre 3º - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O Brasil tem quatro atletas no triatlo das Olimpíadas: Manoel Messias e Miguel Hidalgo, no masculino, Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes, no feminino.

Merle não detalhou a que bactéria se referia, mas provavelmente falava da Escherichia coli, medida por 100 mililitros de água. O nível máximo aceitável, para as autoridades sanitárias francesas, é menor ou igual a 1.800 bactérias. Mas a federação internacional de triatlo (World Triathlon) exige um nível inferior a 1.000, o que explicaria o adiamento da prova.

Merle disse que os níveis estão "muito próximos" do mínimo necessário. Como na véspera, a decisão sobre a realização ou não da competição será tomada por volta das 4h da manhã de Paris (23h em Brasília).

Portanto, as duas provas de triatlo estão marcadas para esta quarta-feira, a feminina às 8h locais (3h da manhã no Brasil) e a masculina às 10h45 (5h45 em Brasília). Isso cria outro problema: haverá dois grupos de torcedores com ingressos para a arquibancada montada sobre a ponte Alexandre 3º.

Paris-2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

"Estamos discutindo como lidar com essas duas sessões amanhã. Claro que os ingressos são muito importante para nós", foi tudo o que Kit McConnell, diretor esportivo do Comitê Olímpico Internacional, pôde responder.

"Todos nós estamos muito desapontados, porque não fomos capazes de seguir o que foi planejado. Mas estamos todos em um bom estado de espírito e otimistas", disse Marisol Casado, presidente da World Triathlon.

Caso continue impossível realizar a prova de triatlo no Sena, o triatlo se transformará em duatlo, apenas com ciclismo e corrida. Para as provas feminina e masculina de maratona aquática, também previstas para o Sena, nos dias 8 e 9 de agosto, há um plano B, a sede olímpica do remo e da canoagem, em Vaires-sur-Marne, periferia de Paris.