Atletas olímpicos exibem 'recebidinhos' de patrocinadores nas redes

The New York Times

Em três postagens diferentes no TikTok, a canoísta norte-americana Evy Leibfarth desembala vários presentes que recebeu de patrocinadores e marcas.

A primeira, uma enorme mala de rodinhas da Nike, inclui um uniforme de pódio e uma variedade de calças de moletom, chinelos, tênis, mochilas e outras roupas.

Atletas olímpicas exibem os presentes que receberam de marcas e patrocinadores nas redes sociais - Reprodução/TikTok

Depois, uma mala da Ralph Lauren, a fornecedora oficial da equipe dos EUA para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, recheada de garrafas de água, camisetas polo, vestidos, moletons com zíper, moletons de gola redonda, jaquetas e bonés.

Por fim, uma bolsa da Skims, repleta de regatas justas, bodies, camisetas, maiôs e um roupão.

Leibfarth, 20, foi uma das muitas atletas olímpicas que publicaram vídeos de seus presentes no TikTok, exibindo equipamentos nas cores de seus países e decorados com suas bandeiras. Alguns dos vídeos acumulam milhões de visualizações.

Cada país é patrocinado por uma variedade de marcas. Ao trabalhar com os atletas olímpicos, elas alcançam um público engajado, e muitos dos itens exibidos pelos atletas em seus vídeos de presentes estão disponíveis para compra online.

Algumas das marcas têm páginas dedicadas só às coleções olímpicas, como a Skims para a equipe dos Estados Unidos.

Quando Keet Oldenbeuving, uma skatista da equipe holandesa, chegou ao seu quarto na Vila Olímpica, ela desembalou um smatphone flip da Samsung e uma foto dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 transformada em uma pintura, entre outros presentes.

Ela tem outros quatro vídeos em sua página do TikTok nos quais desembala pacotes de marcas, incluindo uma bolsa da Fila cheia de roupas laranjas para usar na Vila Olímpica, onde os 15 mil atletas ficam.

Sarah Douglas, velejadora da equipe do Canadá, estilizou suas peças. Em uma postagem, Douglas veste um conjunto de agasalho vermelho estampado, tênis, um boné e um cachecol do Canadá; além de um conjunto de shorts combinando e outras roupas esportivas.

Embora tenha recebido um guia da Lululemon que sugeria combinações, ela preferiu dar seu toque pessoal a alguns dos looks.

Douglas, 30, diz que, quando chegou ao seu quarto na Vila Olímpica, havia uma mala grande transbordando de equipamentos. "Lembro que todos entramos em nossos quartos gritando."

Os trajes de pódio e cerimônia dela também são projetados pela Lululemon, mas, para vela competitiva, ela usa roupas de mergulho da Helly Hansen.

Na ampla Vila Olímpica, a 8 km ao norte de Paris, os atletas estão sempre vestindo as roupas de seus países.

"Todos estão comparando os kits olímpicos, e as pessoas sempre elogiam nossas roupas canadenses e querem trocar", disse Douglas.

Embora ela ainda não tenha feito nenhuma troca, conta que está de olho nos equipamentos da Suíça e dos Estados Unidos.

A quantidade de presentes deixou muitos usuários do TikTok se perguntando o que os atletas fariam com todos esses equipamentos após as Olimpíadas.

Douglas, que também competiu nas Olimpíadas de 2020, não está preocupada com isso. Ela disse que já levou as peças para casa anteriormente e deu roupas extras para amigos e familiares.

"Para minha mãe, é como o Natal", disse ela. "Eu só abro a mala e digo a ela 'o que você quiser, pode levar'. Nós vestimos o mesmo tamanho."

Para a moda, os astros do esporte são as novas superestrelas. As marcas veem cada vez mais valor nos atletas, que estão seguindo o manual dos influenciadores e construindo grandes redes em torno de sua fama.

Tayleb Willis, 21, competidor nos 110 metros com barreiras pela Austrália, tem 620 mil seguidores no TikTok.

Ele gravou um vídeo despejando todas as roupas embaladas de sua mala e fez chover equipamentos, como se fosse dinheiro, ao som de "Mr Pot Scraper" de BossMan Dlow.

"Vou valorizar o equipamento, porque foi um sonho de vida tê-lo", disse ele.

Seu plano para depois das Olimpíadas? "Vou usá-lo por aí, usar para treinar", disse ele. "Vou usar algumas das coisas legais quando sair."

Até os membros da equipe estão recebendo muitos equipamentos. Shane Kreutzer, que está filmando para a equipe dos EUA, postou seus presentes da Nike e da Ralph Lauren.

A tenista Naomi Osaka também entrou na tendência, mostrando as vastas quantidades de meias e camisetas da Asics Team Japan em sua mala.

Um de seus seguidores, no entanto, especulou que Osaka talvez não possa usar as roupas da Asics por causa de seu contrato com a Nike.

Ele brincou: "Como você não pode usar as roupas da Asics, posso ficar com todas elas depois que as Olimpíadas acabarem".