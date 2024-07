Tenista Bia Haddad Maia tem bagagem extraviada e faz apelo nas redes sociais

São Paulo

A tenista Bia Haddad Maia fez uma publicação no Instagram nesta terça-feira (23) em que diz ainda não ter recebido sua mala de viagem da empresa Swiss AirLines.

"Quase 48h se passaram e a Swiss AirLines ainda não encontrou a minha mala", diz a brasileira na postagem. "Minha ‘air tag’ [rastreador] mostra que a mala segue no aeroporto de Guarulhos, mas até agora nada de solucionarem o caso", acrescenta.

Bia Haddad Maia durante partida contra a italiana Elisabetta Cocciaretto em Roland Garros - Dimitar Dilkoff - 27.mai.2024/AFP

Segundo a assessoria da tenista, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) também está em comunicação com a empresa aérea, bem como familiares da tenista. A Swiss tem apenas respostas protocolares de que está em busca da bagagem, ainda de acordo com a equipe de Bia.

Procurada pela Folha, a empresa não retornou até a publicação desta reportagem.

"Preciso da mala para os Jogos Olímpicos", afirma a melhor tenista brasileira em atividade na publicação. Calçados e palmilhas que serão utilizados na competição estão entre os equipamentos esportivos da atleta na mala extraviada.

Atual número 22 no ranking da WTA (associação das tenistas profissionais), Bia é a principal esperança de medalha do Brasil no tênis na capital francesa.

A competição em Paris-2024 começa no dia 27 de julho, no complexo de Roland Garros.