Bonecos de Leila e do presidente da CBF enforcados são colocados no entorno do Nilton Santos

Bonecos com os rostos de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Ednaldo Rodrigues, mandatário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), apareceram enforcados em uma ponte de acesso ao estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, onde o time alviverde enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (17) em confronto pelo Campeonato Brasileiro.

Um vídeo publicado por um perfil nas redes sociais que cobre o dia a dia das torcidas organizadas do time carioca viralizou na internet aos mostras os bonecos enforcados.

"Clima hostil. Torcedores do Botafogo já começam a deixar o seu recado para a torcida do Palmeiras no setor visitante. 'Vocês não são bem-vindos no RJ''', escreveu o perfil Organizadas do Botafogo no X, antigo Twitter.

A PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) foi acionada e, de acordo com o portal UOL, retirou os bonecos por volta das 18h, três horas antes do duelo entre os dois clubes, previsto para as 21h30.

Em seu perfil oficial no X, o Botafogo condenou a ação das organizadas e afirmou que o pedido para que a PM fosse ao local para retirar as peças partiu do próprio clube.

"O Botafogo repudia veementemente as ameaças e atos criminosos manifestados contra a Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Tão logo tomou conhecimento, a Diretoria solicitou ao policiamento que agisse imediatamente", escreveu a equipe.

"O clube tem como pilar fundamental de suas relações o respeito por seus adversários e entende que o futebol não pode aceitar ou dar espaço para qualquer tipo de violência. Que os responsáveis sejam identificados e punidos pelas autoridades. O Estádio Nilton Santos é um símbolo marcado pela promoção do esporte, do espetáculo e que preza pela harmonia entre os torcedores, motivo pelo qual o Botafogo reafirma a sua indignação com o episódio", acrescentou o comunicado.

Bonecos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues pendurados no setor visitante do Estádio Nilton Santos - Reprodução

Leila Pereira, por sua vez, lamentou o ato que classificou como "criminoso". "Lamento este ato criminoso, bem como qualquer tipo de hostilidade no ambiente do futebol. A rivalidade deve sempre se restringir ao campo de jogo. Entendo que o esporte precisa de dirigentes responsáveis, que não fomentem a violência."

A presidente do Palmeiras afirmou, ainda, que decidiu não ir à partida. "Tomei a decisão de não ir ao jogo desta noite porque entendo que o foco precisa estar no campo. Afinal, a partida é entre Botafogo e Palmeiras, e os jogadores são os astros do espetáculo. Infelizmente, ao ver estas imagens assustadoras, concluo que a decisão de não comparecer ao estádio foi correta", afirmou.

Leila tomou a decisão de não comparecer ao estádio Nilton Santos pois já esperava por um ambiente com hostilidade depois das acusações sem provas feitas por John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre um suposto favorecimento ao time paulista no Brasileiro de 2023.