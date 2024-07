Brasil perde de virada para a França na estreia masculina no basquete

São Paulo

O time masculino de basquete do Brasil perdeu para a França, dona da casa, por 78 a 66. É o primeiro dos três jogos da fase de grupos das Olimpíadas de Paris.

A partida até começou bem para os brasileiros, que ganharam o primeiro quarto por 23 a 15.

Já no final do segundo quarto, o Brasil perdeu a vantagem com a boa atuação do gigante pivô Victor Wembanyama, de 2,24 m de altura, que, com 14 pontos na primeira etapa, foi responsável por 35% da pontuação francesa nesse período.

Evan Fournier, da França, pressiona Leo Meindl na partida entre Brasil e França pelo torneio masculino de basquete nas Olimpíadas de Paris - Thomas Coex/Thomas Coex/AFP

Os pivôs, aliás, são o forte do time francês, que conta ainda com Rudy Gobert, um dos destaques defensivos da NBA.

E foi justamente o ajuste defensivo o principal mérito dos europeus na segunda etapa. O time brasileiro correu atrás do placar, mas teve dificuldade para infiltrar o garrafão e atacar.

O experiente ala-pivô Nicolas Batum, de 35 anos, também se destacou. Ele terminou o jogo como cestinha ao lado de Wembanyama, ambos com 19 pontos.

Entre os brasileiros, os principais pontuadores foram Leo Meindl e Cristiano Felicio, com 14 pontos cada. Marcelinho Huertas fechou o jogo com 11.

O Brasil está no grupo B e enfrenta ainda a Alemanha, na terça-feira (30), e o Japão, na sexta-feira (2).