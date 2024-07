Larissa Pimenta começou no judô por causa dos irmãos, com quem saía na mão 'de maneira civilizada'

São Paulo

Os Jogos Olímpicos são tradicionalmente marcados por histórias de superação, sejam de recordes, limites ou medos. Esse é o caso da judoca brasileira Larissa Pimenta, 25, que venceu a disputa pelo bronze na categoria até 52kg em Paris-2024.

Depois de perder para a atual campeã olímpica Amandine Buchard, da França, e ver o sonho do ouro ser novamente adiado, a brasileira venceu a alemã Mascha Ballhaus na repescagem e disputou a medalha de bronze contra a campeã mundial Odette Giuffrida, da Itália, na arena Campo de Marte, em Paris, e garantiu a segunda medalha do judô brasileiro.

A atleta Larissa Pimenta vai disputar a medalha de bronze pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris - Jack Guez - 28.jul.2024/AFP

A medalha inédita para a brasileira é resultado de anos de esforços, que tiveram início com a superação do medo de competir. Pimenta, que começou no judô aos 8 anos em uma escolinha de São Vicente, no litoral de São Paulo, não gostava das competições, apenas dos treinos. À Folha ela lembrou que começou na modalidade por causa dos irmãos.

"Em casa, eles me batiam e a gente saía na mão, mas de maneira civilizada", contou a judoca, que simultaneamente ao judô também praticava luta olímpica, modalidade na qual também foi campeã nacional de base.

Assim que passou a competir, ascendeu rapidamente. Em 2015, ela conquistou o título na categoria ligeiro (até 48 kg) do Troféu Brasil, a mais importante competição individual do país, e foi convidada para treinar com a seleção adulta em Mangaratiba (RJ), na preparação para o Pan de Toronto. Já no ano seguinte, no Jogos do Rio-2016, a judoca foi a caçula do grupo brasileiro.

Em 2018, já aos 19 anos, Pimenta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos, realizados em Cochabamba, na Bolívia. Desde então, coleciona ao menos outras oito medalhas de ouro, três de prata e sete de bronze em campeonatos mundiais, jogos Pan-Americanos e outras competições.