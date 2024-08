De sunga colorida a mascote, relembre momentos engraçados das Olimpíadas de Paris

São Paulo

As Olimpíadas de Paris trouxeram momentos marcantes, emocionantes e políticos. No evento esportivo, os atletas ganham destaque pelos seus desempenhos, conquistas de medalhas e também por situações inusitadas.

As ginastas Yaqin Zhou (esq.), Alice D'Amato e Manila Esposito no pódio da final da trave de equilíbrio nas Olimpíadas de Paris-2024 - DPA / Reuters/Marcus Brandt

Em Paris-2024, não faltaram também momentos engraçados e inusitados, como o pódio da ginástica artística entre a chinesa Yaqin Zhou e as italianas Alice D'Amato e Manila Esposito, a participação especial de Snoop Dogg, que virou "mascote extra-oficial" ou a australiana que deu o que falar nas redes após sua apresentação no breaking.

Relembre alguns desses e outro momentos cômicos:

Herói dos bastidores

Nem todos os protagonistas dos Jogos estão em quadra. Na competição feminina de natação de 100 m peito, o destaque foi para um homem que teve a missão de resgatar a touca de uma nadadora americana que ficou no fundo da piscina. Ele viralizou nas redes após aparecer com uma sunga colorida, recebendo aplausos e assovios da plateia.

Homem de sunga pega touca de nadadora no fundo de piscina, nas Olimpíadas de Paris - X

Momento fofura no pódio

O pódio é onde os atletas transbordam alegria e, nessas Olimpíadas, tiram selfie. Alguns podem não saber direito o que fazer, como foi o caso da chinesa Yaqin Zhou, de 18 anos. Após receber a medalha de prata, ela viu que as ginastas italianas Alice D'Amato (ouro) e Manila Esposito (bronze) mordiam a medalha. Zhou achou curioso e decidiu fazer o mesmo —mas sem morder de fato.

Cena que viralizou do pódio da final da trave de equilíbrio com as ginastas Yaqin Zhou (prata), Alice D'Amato (ouro) e Manila Esposito (bronze) - Marcus Brandt e Cao Can/DPA Reuters / Xinhua

Salto com varas

O desempenho do francês Anthony Ammirati, 21, no salto com varas deu o que falar. Não tanto pelo salto em si, mas pelo o que o fez ser eliminado da prova: o seu pênis esbarrou no sarrafo, na altura 5m70. O atleta até chegou a receber proposta milionária de um site pornô.

Atleta francês Anthony Ammirati durante competição de salto com vara nas Olimpíadas de Paris - Fabrizio Bensch/REUTERS

O tio do tiro

Quem também viralizou nos jogos foi o turco Yusuf Dikec, que levou medalha de prata no tiro esportivo. O atleta de 51 anos, de forma descontraída, fazia a prova com uma das mãos no bolso e sem nenhum aparato especial.

Yusuf Dikec ganhou medalha esportiva no tiro esportivo nas Olimpíadas de Paris-2024 - Alain Jocard/AFP

Canguru na pista

O breaking estreou nas Olimpíadas de Paris com momentos marcantes. Um deles foi a apresentação da australiana Rachael Gunn, 36, também conhecida como Raygun.

Seus movimentos viralizaram na internet e muitos acharam peculiar a dança de Raygun. Em um momento ela imita o que parece ser um canguru. Nas batalhas, a dançarina não conseguiu nenhum ponto.

Apesar de ter sido alvo de piada, Gunn estudou o assunto: ela é pesquisadora na área de política cultural do breaking e possui um doutorado em estudos culturais, além de ser professora na Universidade Macquarie.

Australiana Rachael Gunn, conhecida como Raygun, competindo no breaking em Paris-2024 - Odd Andersen/AFP

O mascote extra-oficial

Snoop Dogg virou uma figura onipresente nas Olimpíadas de Paris. O rapper foi enviado pela NBC, canal americano, e torceu muito nos Jogos. Ele abriu a competição de breaking, dançou da arquibancada com a equipe de ginástica artística e até se vestiu como um cavaleiro para ver o hipismo.

Mascote oficial

O mascote das Olimpíadas de Paris, cuja forma foi uma incógnita para muitos –sendo comparado com partes íntimas femininas— foi ganhando o coração do público aos poucos. Phryge representa um chapéu frígio, símbolo da Revolução Francesa e se tornou sucesso de vendas em Paris.

Apelidado por brasileiros de clitorito logo no início dos Jogos, o mascote protagonizou momentos engraçados, como sua ida ao meio do mar na competição de surfe, usando uma coroa de flores, e quedas no meio das partidas.

E a onda levou

As fortes ondas de Teahupoo, no Taiti, foram impiedosas com o surfista alemão Tim Elter. No primeiro dia de competição ele perdeu os shorts e ficou com o bumbum para cima, momento que viralizou nas redes. O próprio fez piada. "Ops. Minhas primeiras Olimpíadas, e isso acontece", escreveu Elter.

Surfista alemão Tim Elter - Instagram @tim.elter

Felicidade no pódio

A seleção de basquete da Sérvia subiu no pódio no sábado (10) após conquistar a medalha de bronze. Nas redes, viralizaram vídeos do jogador Nikola Jokic, ícone da NBA que parecia alterado, subindo no pódio e se desequilibrando.