Federação de ginástica dos EUA contesta decisão que tirou bronze de Jordan Chiles

A USA Gymnastics, órgão americano de ginástica, solicitou ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), a revisão da decisão deste sábado (10) que retirou o bronze olímpico da ginasta Jordan Chiles.

A entidade disse ter apresentado provas de que o requerimento que elevou a nota da americana de 13,666 para 13,766 na final do solo em Paris-2024 foi formalizado dentro do prazo de um minuto estabelecido pela Federação Internacional de Ginástica (FIG).

Segundo comunicado, "as evidências em vídeo com registro de data e hora enviadas pela USA Gymnastics na noite de domingo [11] mostram que Landi [Cecile Landi, treinadora dos EUA] apresentou o pedido de revisão à mesa de revisões 47 segundos após a pontuação ser publicada, seguido por uma segunda declaração 55 segundos depois".

Jordan Chiles recebe bronze do solo da ginástica artística em Paris-2024 - Mike Blake - 5.ago.24/Reuters

A entidade também diz não ter enviado as provas anteriormente por "não ter tido a oportunidade de submetê-las". O tribunal ainda não se pronunciou a respeito.

A reviravolta no pódio do solo aconteceu depois que o Comitê Olímpico da Romênia entrou com três recursos no CAS, solicitando a revisão da nota de Chiles, a anulação de uma punição de um décimo de Sabrina Maneca-Voinea e a entrega da medalha de bronze a Chiles, Voinea e a outra romena, Ana Barbosu, que foi quem acabou herdando o bronze da americana.

Última a se apresentar, Chiles recebeu inicialmente 13,666, o que a deixaria no quinto lugar, atrás das duas romenas, que tinham ambas 13,700 —Barbosu estava à frente pelo critério de desempate, uma nota de execução maior. Ela chegou a comemorar o pódio, mas logo mudou a expressão quando percebeu o aumento da nota da americana.

"O requerimento apresentado em nome da Sra. Jordan Chiles na final do exercício feminino foi registrado após o término do prazo de um minuto previsto no artigo 8.5 do Regulamento Técnico da FIG de 2024 e teve seus efeitos revogados", diz o texto publicado no sábado.

A USA Gymnastics, junto ao comitê olímpico americano, emitiu comunicado logo na sequência, em que afirmou que o recurso feito em relação à nota de dificuldade da rotina de solo de Chiles foi "aplicado de boa-fé" e "de acordo com as regras da FIG".