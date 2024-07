Hugo Calderano bate francês, vai às quartas e repete melhor resultado no tênis de mesa

São Paulo

O mesatenista Hugo Calderano, 28, venceu nesta quarta-feira (31) o francês Alexis Lebrun, 20, que é o número 16 do ranking mundial, e avançou para as quartas de final da chave masculina de simples em Paris. Com a vitória, ele repete o feito em Tóquio-2020 e alcança o melhor resultado de um brasileiro na modalidade.

Mesatenista Hugo Calderano vai às quartas de final em Paris-2024 após vencer o francês Alexis Lebrun, de 20 anos - Stephanie Lecocq - 30.jul.24/Reuters

O carioca perdeu o primeiro set por 11 a 3, mas logo se recuperou e venceu a partida por 4 sets a 1 (3/11, 11/5, 11/6, 11/3 e 11/8) . Ele agora enfrentará, já nesta quinta-feira (1º), Jang Woo-jin, da Coreia do Sul, de quem venceu nas oitavas de final da última edição das Olimpíadas por 4 sets a 3.

O chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo no tênis de mesa e grande favorito ao ouro, caiu da chave simples nesta quarta-feira ao ser derrotado pelo sueco Truls Moregardh. Ele poderia cruzar o caminho do brasileiro nas semifinais.

Calderano também está na disputa da competição por equipes masculinas. O Brasil enfrenta Portugal em 5 de agosto.