Não, você não pode vencer um jogador olímpico de tênis de mesa

Paris | The New York Times

Lily Zhang e três companheiros da equipe de tênis de mesa dos Estados Unidos estavam conversando em um grande barco na última sexta-feira, conversando com a estrela da NBA Stephen Curry —como se faz em uma cerimônia de abertura olímpica— quando ele perguntou que esporte eles jogavam.

Eles disseram a ele, e seus olhos se iluminaram.

"Posso pegar vocês emprestados por um segundo?" Curry perguntou.

Lily Zhang comemora vitória contra a brasileira Bruna Takahashi no torneio do tênis de mesa dos Jogos de Paris - Stephanie Lecocq/Reuters

Momentos depois, os quatro jogadores de tênis de mesa se viram envolvidos em um breve, mas animado debate com Curry e seu companheiro de equipe Anthony Edwards sobre se Edwards, um dos jovens talentos mais brilhantes do basquete, poderia marcar um ponto contra eles na mesa. A provocação amigável foi capturada em vídeo e eventualmente assistida por mais de 15 milhões de pessoas online.

Por um lado, os jogadores de tênis de mesa disseram que foi uma daquelas interações extraordinárias e extraordinariamente engraçadas que só podem acontecer nas Olimpíadas. Por outro lado, eles disseram que têm interações assim o tempo todo.

Onde quer que vão, os melhores jogadores de tênis de mesa do mundo encontram estranhos que acreditam que podem se sair bem contra eles. Eles dizem que também jogam "Ping-Pong". Eles se perguntam em voz alta qual seria o placar, ou até quem venceria. Eles sugerem que deveriam jogar alguma hora.

Isso, infelizmente, é o fardo dos jogadores de tênis de mesa.

"Você conhecerá alguém e a primeira reação deles é: 'Aposto que posso te vencer, vamos jogar'", disse Zhang, rindo. "Eu não acho que você realmente diria isso a alguém em outro esporte. Se você visse Michael Phelps, eu não acho que você diria: 'Aposto que posso te vencer em uma prova'."

Zhang, 28 anos, e seus colegas jogadores são bons esportistas sobre isso. Eles têm que ser. Eles sabem que seu esporte não tem um grande número de seguidores. Eles sabem que muitas pessoas pensam nisso apenas como um passatempo ocioso —e que amadores tendem a superestimar sua habilidade nele.

Zhang disse que acreditava que isso era uma coisa americana, uma bravata enraizada na prevalência de mesas em porões suburbanos e salas de recreação de centros comunitários. Mas jogadores de outros países insistiram que nenhum deles era poupado.

Em festas, na academia, nas Olimpíadas, eles disseram, as pessoas estão constantemente os avaliando.

"Se eu conheço alguém, eles dizem: 'Ah, podemos jogar uma partida?' Ou eles dizem: 'E como você ganha dinheiro?'" disse Sofia Polcanova, 29 anos, membro da equipe austríaca.

"As pessoas podem ser um pouco... confiantes demais", disse Kristian Karlsson, 32 anos, da Suécia, escolhendo suas palavras cuidadosamente.

"Algumas pessoas que não jogam tênis de mesa realmente acham que têm chance de ganhar um único ponto", disse Anders Lind, 25 anos, da Dinamarca, o jogador número 62 do mundo. "É fofo. Mas não é verdade."

É uma das razões pelas quais os jogadores esperam que seu esporte possa crescer. Poucas pessoas leigas testemunharam uma partida profissional. E mesmo que tivessem, as habilidades que diferenciam os profissionais —a intensidade do spin, as táticas de xadrez, o intrincado trabalho de pés— podem ser difíceis de perceber no início.

"Eles simplesmente não entendem o esporte", disse Rachel Sung, 20 anos, uma americana competindo no evento por equipes, que ficou encantada em conhecer Curry e Edwards no barco. "Então é difícil ver o nível de dificuldade."

Às vezes, os jogadores se sentem compelidos a deixar isso claro.

Zhang, que se formou na Universidade da Califórnia, Berkeley, com um diploma em psicologia, disse que muitas vezes era desafiada por "caras de fraternidade" na escola que achavam que podiam acompanhá-la. De vez em quando, ela os desafiava em uma sala de recreação no campus.

"Eu os enganava um pouco, dava um pouco a eles", disse ela, "e então destruía seus egos."

Zhang, atleta que dispuou quatro Olimpíadas de Redwood City, Califórnia, não gosta de se gabar. Mas quando perguntada esta semana se realmente venceria Curry ou Edwards por 11-0, como disse a eles no barco, ela não pôde mentir.

"Com certeza", ela disse. "Mas se eles quisessem um desafio, estou sempre aberta para humilhá-los um pouco."

Pode não ser necessário nenhum treinamento.

Na segunda-feira em Paris, Zhang jogou o que chamou de uma das melhores partidas de sua vida para chegar às oitavas de final no torneio de simples, a fase mais longe que ela avançou nas Olimpíadas. Depois de garantir o último ponto, ela caiu no chão em lágrimas.

Presenciando os acontecimentos estava ninguém menos que Edwards, que tinha vindo torcer nas arquibancadas. Os jogadores de tênis de mesa, quando ouviram, não podiam acreditar.

"Eles disseram que viriam", disse Sung sobre os jogadores da NBA, rindo. "Mas pensamos que eles estavam mentindo."