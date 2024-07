Jogadora Marta inicia adeus à seleção nas Olimpíadas de Paris

São Paulo

A jogadora Marta volta ao gramado nesta quarta-feira, 31, no jogo Brasil x Espanha, às 12h (horário de Brasília), no Matmut Atlantique (Stade de Bordeaux). Aos 28 anos, a atacante vive mais um capítulo de seu ano de despedida da seleção brasileira de futebol feminino .

Marta anunciou em abril, em entrevista à CNN Esportes, que 2024 será seu último ano como camisa 10 e que curtirá cada momento das Olimpíadas 2024.

A expectativa do jogo é grande após a derrota do Brasil pelo Japão na fase de grupos, na 200ª partida da jogadora pela seleção.

Jogadora Marta comemora gol de Gabi Nunes no jogo de estreia da seleção brasileira feminina contra a Nigéria, na fase de grupos, nas Olimpíadas de Paris 2024 - Susana Vera/Reuters

Qual o papel de Marta na história do futebol brasileiro?

Nascida em Dois Riachos, em Alagoas, Marta fez história no futebol brasileiro e mundial, tornando-se a jogadora mais premiada pela Fifa. Foi eleita seis vezes a Melhor do Mundo pela instituição.

"Sabe o que é bom? Quando comecei, não havia uma ídola feminina. Vocês não mostravam futebol feminino, como eu poderia imaginar que chegaria à seleção e me tornaria uma referência?", disse Marta em coletiva de imprensa de 2023, se emocionando ao relembrar sua trajetória.

Sua mãe, agricultora e funcionária pública —servia cafézinho em prefeitura no interior do Alagoas—, criou sozinha Marta e seus três irmãos, contou a jogadora à coluna da Mônica Bergamo: "É dela que vem toda minha força".

Começou a jogar futebol no Centro Esportivo Alagoano em 1999 e, no ano seguinte, aos 14 anos, iniciou sua carreira profissional no Vasco, em 2000. Dois anos depois, estrearia na seleção brasileira.

Pela seleção, Marta é tricampeã da Copa América (2003, 2010 e 2018) e bicampeã dos Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007). Nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, e de 2008, em Pequim, a jogadora conquistou a prata com a seleção brasileira.

Ela também ficou com o vice-campeonato na Copa do Mundo, em 2007. A alagoana é a maior artilheira do Mundial, entre homens e mulheres, com 17 gols em cinco participações desde 2003.

Quantos gols Marta tem na carreira?

A jogadora Marta fez 302 gols, incluindo partidas por times e pela seleção, segundo o site Goal. A história da jogadora Marta inclui passagens pelos times: Santa Cruz (MG), Umeå IK (Suécia), Los Angeles Sol (EUA), FC Gold Pride (EUA), Santos, New York Flash (EUA), Tyresö FF (Suécia) e FC Rosengård (Suécia). Pela seleção brasileira, Marta fez 122 gols, sendo a maior artilheira de sua história.

Em qual clube a jogadora está atualmente?

Marta joga desde 2017 no time americano Orlando Pride FC. Foi lá que conheceu sua atual companheira, a zagueira Carrie Lawrence , com quem namora há cerca de dois anos.