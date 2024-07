Argentina leva ouro no BMX e passa o Brasil no quadro de medalhas; Bala Loka fica 6º

Paris

O argentino José Torres Gil conquistou a medalha de ouro na modalidade BMX freestyle do ciclismo, nesta quarta-feira (31), em Paris. Foi a primeira medalha da Argentina nos Jogos, o que levou o país a ultrapassar o Brasil no quadro de medalhas (que, em geral, tem como primeiro critério de classificação o número de ouros).

O brasileiro Gustavo Batista de Oliveira obteve um resultado expressivo. Conhecido como Bala Loka, o brasileiro de 21 anos teve um bom desempenho na final e conquistou a sexta colocação.

A decisão teve duas voltas de um minuto para cada atleta executar suas manobras radicais no parque urbano montado no centro de Paris. Valia a melhor. O campeão conseguiu, logo na primeira tentativa, 94,82.

Argentino José Torres Gil voa durante sua apresentação na final do BMX, que garantiu ouro - Emmanuel Dunand/AFP

O paulista teve desempenho muito bom na primeira tentativa, registrando 90,20 pontos. Como a segunda ficou abaixo, 88,88, a que valeu para a classificação foi a tentativa inaugural.

A disputa foi realizada sob sol escaldante, com os termômetros apontando 35°C. A arena estava lotada, e havia também bastante gente ao redor dela no parque, tentando espiar as acrobacias. Muitos se aproximavam da fonte atrás da arquibancada e se molhavam em dispositivos de spray contra o calor.

Gustavo Bala Loka, em ação na Place de la Concorde - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O francês Anthony Jeanjean levantou o público com uma apresentação chamativa, seguida de vaias quando saiu a nota, 93,76, não suficiente para o primeiro lugar. O ciclista local acabou ficando com o bronze, atrás do vencedor, o argentino José Torres Gil, com 94,82, e do britânico Kieran Darren David Reilly, com 93,91.

Já Bala Loka viu motivos para celebrar seu desempenho na estreia do Brasil no ciclismo BMX nas Olimpíadas. A modalidade entrou no programa dos Jogos em Tóquio, em 2021, porém não teve nenhum brasileiro classificado. Desta vez, o Brasil teve um representante na final, com um sexto lugar.