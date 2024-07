LeBron, Curry e Durant se juntam para assegurar mais um ouro aos Estados Unidos

São Paulo

LeBron James, 39, Stephen Curry, 36, e Kevin Durant, 35, passaram boa parte das últimas duas décadas lutando pela supremacia da NBA, a liga norte-americana de basquete. Agora, já na reta final de suas carreiras, decidiram juntar forças para assegurar mais um ouro olímpico para os Estados Unidos.

"Há um surrealismo em quem temos neste time, por todas as batalhas que tivemos no curso de nossas carreiras e o fato de que juntamos nossas energias como companheiros. Estou aproveitando cada minuto", disse Curry.

O experiente armador vai disputar sua primeira edição dos Jogos Olímpicos. Uma ideia que surgiu no ano passado, a partir de um telefonema de LeBron, incomodado com o mau desempenho dos Estados Unidos no Mundial —com um time formado basicamente por jovens que ficou na quarta colocação.

"Ele foi a primeira pessoa com que conversei. Eu pensei: ‘Isso é algo que eu gostaria de fazer?’. E, a partir daí, foi: ‘Vamos lá’", recordou.

Curry estabelece ponte aérea com LeBron em amistoso - Ethan Miller - 10.jul.24/AFP

Stephen e James duelaram quatro vezes consecutivas na final da NBA, entre 2015 e 2018. Nas duas últimas decisões dessa sequência, o primeiro teve a companhia de Durant no Golden State Warriors. Mas a junção do trio é inédita.

Não que eles sejam as únicas estrelas do time dirigido por Steve Kerr. O elenco montado para os Jogos Olímpicos de Paris rendeu comparações com o "Dream Team", de 1992, que tinha Magic Johnson, Michael Jordan e Larry Bird, e o "Redeem Team", de 2008, que tinha Kobe Bryant, Carmelo Anthony e o próprio LeBron.

O "time dos sonhos" de Barcelona é provavelmente a maior reunião de talento que o basquetebol já produziu. O "time da redenção" de Pequim teve como apelo, além do também enorme talento, a recuperação do trono, que havia sido perdido no torneio olímpico de 2004, vencido pela seleção argentina.

A formação atual procura unir um pouco de cada uma dessas duas equipes marcantes. Tem também craques históricos da modalidade. E, se não busca a redenção após um fracasso olímpico, procura mostrar qual é o melhor time após um Mundial ruim.

Além do referido trio de craques, Kerr conta com Anthony Davis, Anthony Edwards, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Jrue Holiday, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton e Derrick White (substituto de Kawhi Leonard, que vinha de problemas físicos e resolveu se preservar).

Raio-X Estados Unidos Nome oficial USA Basketball

Time-base Stephen Curry, Jrue Holiday, Devin Booker, LeBron James e Joel Embiid

Participações olímpicas 19, com 19 medalhas, 16 delas de ouro

Conquistas não olímpicas cinco títulos do Mundial

"Você viu este time, cara?", perguntou Bam Adebayo, 26, que esteve no time dos Estados Unidos que conquistou a medalha de ouro na última edição dos Jogos, em Tóquio, em 2021. "Quando você junta um time como este e é comparado com o Dream Team, você põe as coisas em perspectiva e pensa quão bom o time poderá ser se jogar da maneira certa."

Anthony Edwards, 22, promete ser também um membro valioso da equipe. Ele vem de uma ótima temporada pelo Minnesota Timberwolves e é visto como um dos grandes candidatos a suceder os membros da velha guarda.

Por ora, o jovem sabe, ainda é a vez deles.

"Temos LeBron, KD e Steph. Acho que ninguém pode bater esses três nem que estiverem somente eles três na quadra. Então, tipo, você bota mais dois de nós, os caras normais, e estaremos bem", brincou o ala-armador.

Durant, Curry e LeBron serão companheiros em Paris - Kyle Terada - 18.fev.24/Reuters

O elenco estrelado faz dos Estados Unidos os claros favoritos à medalha de ouro, embora o basquete internacional esteja em momento com grandes seleções, como França, Alemanha e Canadá. Em Paris, no entanto, os olhos estarão mesmo voltados para o trio de craques veteranos.

"Não sabemos quantas oportunidades nós ainda vamos ter de jogar este jogo. Então, ter este momento no ponto em que estamos de nossas carreiras, vai ser muito especial", afirmou LeBron. "Nos últimos 15, 17, 18 anos, eu, o Steph e o KD fomos o assunto da NBA. Não posso falar por eles, mas, para mim, vai ser um excitação, um êxtase."