Marcus D'Almeida se classifica em 17º sob calor de 35°C em Paris

Paris

Lider do ranking mundial e cotado para o pódio em Paris, Marcos D'Almeida classificou-se em 17º na fase de ranqueamento do tiro com arco, em uma quinta-feira (25) de muito calor na capital francesa.

O brasileiro fechou o dia com 673 pontos. O primeiro colocado foi o sul-coreano Kim Woojin –segundo no ranking mundial–, que marcou 686.

A prova, no inicio da tarde, começou sob sol forte e termômetros na casa dos 35°C, de acordo com aferição feita pela Folha. Quando nuvens davam alguma trégua aos atletas, a questão era o vento. Tiro com arco é uma modalidade muito sensível às variações atmosféricas. Birutas coloridas, nas laterais do campo de tiro, orientam os competidores.

D'Almeida, ao lado de uma placa que o identificava como melhor do mundo na atualidade, passou o primeiro de 12 rounds de seis tiros em 40°. Nos estágios seguintes, se posicionou no segundo pelotão da disputa, oscilando entre 11° e 20°.

O brasileiro Marcus D'Almeida, número um do ranking mundial, observa o alvo durante disputa de ranqueamento - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Na segunda metade da prova, com oito rounds disputados, caiu para 23°. Na seguinte, subiu para 17°, com cinco das seis flechas na pontuação máxima, 10. Após mais oscilações, acabou o dia nessa posição.

O ranqueamento, neste primeiro dia de competição, não é eliminatório, mas determina os cruzamentos na fase seguinte, que, aí sim, é mata-mata. A prova é disputada sem público, em um campo mais largo que o da fase decisiva, com todos os 64 competidores atirando ao mesmo tempo.

Marcus D'Almeida durante sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris; ele é um dos favoritos a medalha - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O arqueiro, que chegou a Paris cotado a uma medalha, volta ao estádio em Les Invalides na próxima semana, assim como Ana Luiza Caetano, que se classificou em 19° na chave feminina horas antes.

O resultado dos dois classificou o Brasil para o torneio duplas mistas. Eles somaram 1.333 pontos e ficaram na 10ª posição. A dupla que lidera é da Coreia do Sul, que bateu o recorde olímpico e somou 1.380 pontos.