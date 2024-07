Mayra Aguiar compete em Paris por recorde absoluto entre brasileiras

Maceió

Há três anos, quando conquistou o bronze em Tóquio, Mayra Aguiar foi categórica sobre competir em Paris: "Sim, claro". Ela chega às Olimpíadas sendo a brasileira com mais medalhas em esportes individuais, empatada com Fofão em números totais, além da judoca com mais conquistas em Jogos Olímpicos.

Mayra foi bronze em Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020, mas estreou em Pequim-2008 ainda na categoria 70 kg. Nos três últimos torneios e também neste, ela compete na categoria acima (78 kg). A judoca decidiu por focar completamente na preparação para Paris e não competiu internacionalmente em 2024, alegando uma "programação diferenciada", assim como não pretende dar entrevistas antes do torneio.

No fim do ano passado, Mayra conquistou o Grand Slam de Tóquio —a primeira brasileira a fazê-lo, além de quebrar um jejum de 37 anos sem medalhas para atletas do país; a última foi de Sergio Pessoa, que conquistou a Copa Jigoro Kano em 1986, em formato diferente do atual. Ela tem sete medalhas em campeonatos mundiais, com direito a três títulos (Cheliabinsk-2014, Budapeste-2017 e Tashkent-2022).

Mayra Aguiar comemora terceiro título mundial no Uzbequistão - Kirill Kudryavtsev - 11.out.2022/AFP

Nascida em Porto Alegre, a judoca brasileira trabalhou voluntariamente no auxílio aos desabrigados da cidade durante a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. Após os treinamentos, tanto ela quanto o também medalhista Daniel Cagnin ajudaram em atividades como carregar caixas e na cozinha servindo refeições.

A Sogipa, da qual são atletas, abrigou desalojados durante a enchente e também foi ponto de doações. Somente atletas olímpicos ou candidatos à vaga olímpica continuaram treinando no período.

"O período de treinamento da Mayra esse ano foi basicamente aqui em Porto Alegre, conforme definido anteriormente. Realmente, foi bastante crítica a situação para mantermos os treinos nas duas primeiras semanas, mas conseguimos superar, a cidade está praticamente normal, exceto pelo aeroporto. Os nossos atletas se envolveram diretamente, como a Sogipa foi base para as pessoas que perderam suas casas, então esses atletas fizeram esse trabalho assistencial também", explicou Kiko Pereira, treinador da seleção brasileira e da Sogipa.

As primeiras medalhas olímpicas femininas conquistadas pelo Brasil foram nos Jogos de Atlanta, em 1996. Naquela edição, a dupla de vôlei de praia formada por Jackie Silva e Sandra Pires conquistou a medalha de ouro, assim como a prata obtida pela dupla Adriana Samuel e Mônica Rodrigues.

Além disso, a seleção brasileira de basquete feminino também garantiu a medalha de prata, enquanto a equipe de vôlei de quadro feminino trouxe para o país a medalha de bronze.

As competições de judô nos Jogos Olímpicos de Paris começarão um dia após a abertura dos Jogos, no próximo dia 27 de julho, e irão até o dia 3 de agosto, na Arena do Campo de Marte.