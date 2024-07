COB só tira Cristiane de foto olímpica duas semanas após não convocação da jogadora

São Paulo

Na rede social X (ex-Twitter), a abertura do perfil do COB (Comitê Olímpico do Brasil), em página intitulada Time Brasil, traz uma destacada foto de apresentação com esportistas brasileiros.

O Time Brasil é como é chamada a delegação nacional que participa de algum evento internacional. O próximo são as Olimpíadas de Paris, cuja cerimônia de abertura será realizada no dia 26 (sexta-feira).

Essa foto de capa, representativa da equipe olímpica brasileira, trazia até a manhã desta terça-feira (16), em letras maiúsculas, a frase "É o Brasa!" (como o COB decidiu apelidar o Brasil) e uma montagem com nove atletas.

Página do Comitê Olímpico do Brasil no X mostra foto de capa (banner) com nove atletas, incluindo a futebolista Cristiane (segunda da esq. para a dir.), que não participará das Olimpíadas de Paris - @timebrasil no X/16.jul.2024/Reprodução

Em ordem alfabética, Alison "Piu" dos Santos (atletismo), Bia Ferreira (boxe), Bruninho (vôlei), Cristiane (futebol), Hugo Calderano (tênis de mesa), Isaquias Queiroz (canoagem), Rafaela Silva (judô), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica).

Todos eles, expoentes em seus respectivos esportes. Havia, contudo, um problema no banner.

A veterana atacante Cristiane, 39, que atualmente defende o Flamengo, não foi convocada por Arthur Elias para os Jogos franceses. A lista do treinador da seleção brasileira saiu no dia 2 deste mês.

A Folha levou ao COB a questão: por que uma atleta que não competiria nas Olimpíadas ainda estava presente entre os demais, ganhando notoriedade?

Até a publicação deste texto, o comitê não tinha dado uma resposta.

A reportagem apurou que a montagem com os atletas para o banner havia sido feita antes da convocação da equipe feminina de futebol.

O COB apostava que a atacante estaria nela. Errou.

Só que, Cristiane (que participou dos Jogos Olímpicos de Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016, conquistando duas medalhas de prata) não estando, a entidade que rege o esporte olímpico no Brasil não a substituiu por outro esportista.

Página do Comitê Olímpico do Brasil no X mostra foto de capa (banner) com oito atletas, após exclusão da futebolista Cristiane - @timebrasil no X/17.jul.2024/Reprodução

Possivelmente porque ninguém dentro do comitê percebeu e ninguém de fora dele avisou.

Poucas horas depois do questionamento da Folha, a imagem de Cristiane, que ficava entre a foto da ginasta Rebeca e a da pugilista Bia, sumiu do banner.

Não se colocou, ao menos por enquanto, ninguém no lugar em que ela estava. Há ali, agora, um espaço vazio.