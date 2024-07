Montmartre, a esticada perfeita para a Arena Porte de la Chapelle

Paris

Barbés, Porte de Clignancourt, Stalingrad; essa é a Paris do personagem de Riz Ahmed no recente "Dammi", no qual ele interpreta um jovem descendente de argelinos que vaga pelas ruas enquanto tenta entender seu passado na capital francesa.

É uma região considerada mais pobre do 18º arrondissement, habitada por comunidades de imigrantes, como mostra o curta disponível na Mubi.

E é também uma das áreas mais próximas à Porte de la Chapelle, que ganhou uma arena para 8.000 pessoas, parte do processo de revitalização de toda aquela região —e o que pode ser um dos legados da Olimpíada para a cidade, de acordo com a organização da Paris-2024.

Pedestres passam pela Basílica de Sacré-Cœur em Montmartre, ao norte de Paris - Miguel Medina /AFP

Ao contrário de outras construções, esta será uma arena fixa, feita de olho na sustentabilidade —as cadeiras são de plástico reciclado e 80% do teto foi coberto por vegetação. Nos Jogos, abriga as provas de badminton e ginástica rítmica. Depois da Paralimpíada, a arena vai se transformar em espaço cultural e esportivo para a população do norte da capital, incluindo programação de shows.

Quem for às competições olímpicas na região poderá dar uma esticada para outra parte bem mais turística do distrito 18, o famoso bairro de Montmartre, casa de inúmeros artistas, da igreja Sacre Coeur, do Moulin Rouge e de "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain" (2001).

Local de trabalho da garçonete Amélie, o Café des Deux Moulins não é tão imponente no número 15 da rue Lepic como fazia crer o filme do diretor Jean-Pierre Jeunet. O menu também não é nada demais, mas os donos souberam explorar a funcionária famosa e oferecem até um menu Amélie, com direito a creme brulée de sobremesa.

Pertinho dali está o Moulin Rouge, revitalizado pelo sucesso do filme homônimo com Nicole Kidman e Ewan McGregor. Seus constantes shows de cabaré e cancã continuam seduzindo turistas, e provavelmente só turistas.

Além da proximidade com a arena Porte de la Chapelle, Montmartre será palco de alguns dos momentos mais desafiadores da prova de ciclismo de estrada, com suas descidas e subidas em ruas de paralelepípedos, passando na porta da imponente Sacre Coeur, um dos pontos mais altos de Paris e que proporciona uma bela vista da cidade.

Infelizmente, os ciclistas não vão apreciar curiosidades como a estátua "Passe-Muraille", uma homenagem ao escritor Marcel Aymé, inspirada em um de seus contos fantásticos, no qual um homem com o poder de atravessar paredes perde o seu dom repentinamente e fica congelado na muralha. A praça da estátua leva o nome do autor.

E é perto da grande igreja que termina o ótimo curta-metragem cult "Rendez Vous" (1976), de Claude Lelouch, transformado no clipe "Open Your Eyes", da banda Snow Patrol.