Poluição adia prova do triatlo no rio Sena nesta terça-feira (30)

Paris

O Comitê Organizador de Paris-2024 adiou para quarta-feira (31) a prova do triatlo masculino dos Jogos, devido à poluição no rio Sena.

A decisão foi tomada em conjunto na madrugada desta terça-feira (30) pelos organizadores, pela Federação Mundial de Triatlo, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e por representantes dos meteorologistas e do governo parisiense, após análise das amostras da água das últimas 24 horas.

Rio Sena nos arredores da ponte Alexandre 3º, onde deve serão realizadas as provas do triatlo, se a qualidade da água for boa o suficiente, o que não foi o caso nesta terça (30) - Mathilde Missioneiro/Folhapress

A prova foi remarcada para as 10h45 locais desta quarta (5h45 de Brasília), após a disputa feminina, por ora mantida para as 8h (3h de Brasília) do mesmo dia. Ainda há possibilidade de novo adiamento.

A decisão representa um fracasso para as autoridades francesas, que investiram cerca de 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 8,5 bilhões) na despoluição do rio.

Eis a íntegra do comunicado de Paris-2024:

"Após uma reunião sobre qualidade da água realizada no dia 30 de julho, às 3h30, com a presença de Paris 2024, representantes da World Triathlon e seus delegados técnicos e médicos, o Comitê Olímpico Internacional, Météo France, DRIEAT, a cidade de Paris e a prefeitura da região Île-de-France envolvida na realização de testes de qualidade da água, Paris-2024 e World Triathlon decidiram adiar a prova de triatlo masculino que deveria ser realizada no dia 30 de julho, às 8h.

Considerando as últimas informações meteorológicas, foi decidido agendar a prova de triatlo masculino para o dia 31 de julho, às 10h45. O triatlo feminino acontecerá no mesmo dia, às 8h. Ambos os triatlos estão sujeitos aos próximos testes de água, em conformidade com os limites estabelecidos para a natação na World Triathlon. Um dia de contingência permanece em vigor para 2 de agosto.

Paris-2024 e Mundial de Triatlo reiteram que sua prioridade é a saúde dos atletas. Os testes realizados hoje no Sena revelaram níveis de qualidade da água que não davam garantias suficientes para permitir a realização do evento.

Infelizmente, acontecimentos meteorológicos fora do nosso controle, como a chuva que caiu sobre Paris nos dias 26 e 27 de julho, podem alterar a qualidade da água e obrigar-nos a remarcar o evento por razões de saúde. Apesar da melhoria dos níveis de qualidade da água nas últimas horas, as leituras em alguns pontos do percurso de natação ainda estão acima dos limites aceitáveis.

Informações atualizadas sobre ingressos e transmissão dos eventos de quarta-feira, 31 de julho, serão disponibilizadas ainda hoje."