Morre Modesto Roma Júnior, ex-presidente do Santos, aos 71 anos

Morreu neste domingo (14) Modesto Roma Júnior, ex-presidente do Santos, aos 71 anos. O dirigente esteve à frente do time alvinegro de 2015 a 2017, período em que o clube conquistou seu último título, o Campeonato Paulista de 2016.

O cartola tratava um câncer e teve uma parada cardíaca. Em nota, o Santos lamentou a morte de seu ex-mandatário.

"O Santos FC decretou luto oficial de sete dias e bandeira hasteada à meio mastro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos", escreveu o clube.

Modesto Roma Jr, ex-presidente do Santos, morreu neste domingo (14) - Neto Tuareg/Ivan Storti / Santos FC

Além de presidente, Modesto também trabalhou com futebol feminino. De 2004 a 2009, ano do primeiro título da Libertadores na modalidade, o ex-presidente foi supervisor administrativo do departamento.

Com a volta de Marcelo Teixeira à presidência do clube no início desse ano, o ex-presidente voltou a ter voz ativa no time feminino por sua amizade com Teixeira, embora sem um cargo definido.

Veja nota do Santos

"O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do ex-presidente Modesto Roma Júnior. Presidente do Clube no triênio 2015/2017, inclusive com o bicampeonato paulista de 2015 e 2016, ele foi diretor do Peixe de 2004 a 2009, no mandato de Marcelo Teixeira, sendo um dos incentivadores do time de futebol feminino, as Sereias da Vila, que contou com a craque Marta, com vários títulos, entre eles o bicampeonato da Libertadores Feminina."