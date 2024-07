Olimpíadas superam Copa nos acréscimos, que passam de 13 minutos por partida

São Paulo

Incentivados pela Fifa a ampliar o tempo de acréscimos nas partidas na Copa do Mundo do Qatar, em 2022, os árbitros mantiveram essa determinação nas Olimpíadas de Paris-2024.

Não só mantiveram como a intensificaram.

Com base nas informações disponíveis no site oficial de Paris-2024, a Folha levantou a quantidade de minutos acrescidos pela arbitragem nos 24 confrontos da fase de grupos do torneio masculino de futebol, tanto no primeiro como no segundo tempo.

A minutagem extra, total, bateu nos 321 minutos (119 nas primeiras etapas, 202 nas segundas), o equivalente a três jogos e meio de futebol, considerando cada um com 90 minutos, o tempo previsto sem a adição de acréscimos.

Isso significa que, em média, cada partida teve 13,4 minutos a mais para que os jogadores pudessem buscar o gol –ou, a depender do placar de momento no segundo tempo, tentarem impedi-lo.

Bastante tempo, superando com folga o verificado na Copa do Qatar, cujos 48 jogos da primeira fase registraram ao todo 511 minutos de acréscimos, uma média de 10,7 minutos a mais por partida.

Nestas Olimpíadas, o confronto que mais se estendeu foi Marrocos 2 x 1 Argentina, pelo Grupo A, na última quarta (24): 21 minutos, sendo 19 deles no segundo tempo, divididos em 15 mais 4.

Os 15 são explicáveis; os 4, não.

A Argentina fez seu segundo gol no minuto final dos acréscimos (o 15º, conforme tinha sido determinado), o que causou invasão de campo de torcedores marroquinos.

Por segurança, o árbitro sueco Glenn Nyberg enviou os times aos vestiários e houve a decisão de retirar os espectadores da arena em Saint-Étienne.

O árbitro sueco Glenn Nyberg em Argentina 1 x 2 Marrocos, pelos Jogos Olímpicos de Paris, que teve um total de 21 minutos de acréscimos, 19 deles no 2º tempo - Arnaud Finistre - 24.jul.2024/AFP

As equipes só retornaram quase duas horas depois, com as arquibancadas vazias, com o gol argentino anulado por impedimento verificado pelo VAR (árbitro assistente de vídeo) e para jogar os quatro minutos que a arbitragem inseriu sem motivo plausível.

Assim, o segundo tempo, que sem acréscimos deveria ter 45 minutos, foi concluído aos 64 minutos.

Os outros duelos com maior período de acréscimos nos Jogos na França foram Paraguai 1 x 0 Mali (20 minutos, sendo 12 no segundo tempo) e Paraguai 4 x 2 Israel (19 minutos, 14 deles no segundo tempo).

Os paraguaios se beneficiaram diante dos israelenses, pois dois de seus gols, determinantes para a vitória, aconteceram aos 48 minutos e aos 51 minutos da segunda etapa.

Das 24 partidas na fase classificatória destes Jogos Olímpicos, 6 (ou um quarto delas) tiveram gol ou gols nos acréscimos. Além do Paraguai, beneficiou-se diretamente a Ucrânia, pois fez gol na extensão do segundo tempo (2 a 1 no Marrocos).

Porém os ucranianos, diferentemente dos paraguaios, não avançaram às quartas de final, que serão na sexta-feira (2).

O paraguaio Balbuena (dir.) comemora seu gol, um dos dois que o Paraguai marcou nos acréscimos do 2º tempo no jogo contra Israel nas Olimpíadas de Paris - Geoffroy van der Hasselt - 27.jul.2024/AFP

A reportagem fez contato com a Fifa, a entidade que controla o futebol no mundo, para saber se houve orientação específica para os árbitros em relação a acrescer minutos nestes Jogos Olímpicos.

Não houve resposta assertiva.

A entidade indicou a leitura de texto que ela produziu antes da Copa de 2022, quando o presidente de seu Comitê de Arbitragem, o ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, comentou o assunto, mostrando-se favorável à ampliação do tempo de jogo.

De acordo com a Fifa, o árbitro deve estender a partida motivado por acontecimentos que a paralisem e façam a bola deixar de rolar, como celebrações de gols, contusões de atletas, intervenções do VAR e substituições.

Marta se desespera ao receber cartão vermelho em Espanha 2 x 0 Brasil em Bordeaux, pelos Jogos de Paris; partida foi a que teve mais acréscimos na fase de grupos, 28 minutos - Susana Vera - 31.jul.2024/Reuters

No torneio feminino de Paris-2024, cuja fase de grupos com 18 partidas encerrou-se nesta quarta-feira (31), os minutos de acréscimos foram de, em média, 12,7 por partida.

O Brasil de Marta acabou sendo vítima duas vezes das delongas em suas partidas.

Contra o Japão, tomou os gols da derrota por 2 a 1, de virada, aos 47 e aos 51 minutos do segundo tempo.

Diante da Espanha, o segundo gol das europeias, que ganharam por 2 a 0, saiu aos 62 minutos da segunda etapa. Até agora, esse duelo foi o que mais teve acréscimos em Paris-2024, 28 minutos (9 no primeiro tempo e 19 no segundo).

Mesmo com esses reveses, a seleção brasileira avançou para as quartas de final como uma das duas melhores terceiras colocadas. Os jogos que valem vaga nas semifinais serão no sábado (3), e o Brasil enfrentará, em Nantes, a anfitriã França, de quem perdeu na Copa do Mundo de 2023.