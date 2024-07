Paris, as Olimpíadas e a reinvenção de uma cidade

Paris | Financial Times

Agora sou cidadão francês, após duas décadas morando em Paris, então pude votar nas recentes eleições parlamentares. Minha filha, nascida em Paris, que completou 18 anos recentemente, também pôde votar.

Na manhã do primeiro turno, caminhamos juntos pela nossa avenida, passando por faixas anunciando os próximos Jogos Olímpicos.

Em sua antiga escola primária, na nossa seção eleitoral local, ficamos na fila entre as pessoas em sua maioria brancas e bem-sucedidas que habitam o centro da cidade. Foi uma eleição histórica: a extrema direita francesa teve sua melhor chance de chegar ao poder desde o colapso do regime de Vichy em 1944.

A maior parte da história parisiense do século XX está nessa pequena escola. Na parede externa há uma placa em memória dos alunos judeus assassinados na Segunda Guerra Mundial.

Ao pé da escadaria principal, há um memorial para os ex-alunos que caíram na Primeira Guerra Mundial. O pátio, com sua quadra de amarelinha, foi onde meus filhos tentaram entender os ataques terroristas de novembro de 2015, cujo epicentro foi a casa de shows Bataclan ao virar da esquina.

Neste verão, Paris está acumulando uma nova história. A extrema-direita Rassemblement National (RN) —que é, entre outras coisas, um partido anti-Paris— ficou em terceiro lugar nas eleições do último domingo (7) e foi contida por enquanto.

Os Jogos começam em 26 de julho com uma espetacular cerimônia de abertura ao longo do Sena, a menos que seja encurtada por medo de terrorismo.

Pista de skate flutuante é vista no rio Sena, perto da Torre Eiffel, em um dia chuvoso antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 em Paris - Gonzalo Fuentes/REUTERS

Mas os Jogos marcam apenas o início de um projeto parisiense muito maior. O projeto chamado Grand Paris, que visa unir a cidade e seus subúrbios pela primeira vez, está começando a ser implementado agora, com várias novas estações de metrô suburbanas sendo inauguradas para as Olimpíadas.

Nos próximos anos, o Grand Paris poderá trazer uma transformação urbana ainda maior do que a realizada por Baron Haussmann a partir da década de 1850. Paris sempre se sentiu como uma ilha dentro da França: uma cidade global em um país historicamente agrícola, lar de imigrantes e de famílias de elite que têm livros nas paredes há séculos.

A extrema-direita francesa tradicionalmente desconfia da capital. O pai intelectual do movimento, Charles Maurras, preso como colaborador em 1945, reclamou após sua primeira visita a Paris sobre "uma multidão de sinais estrangeiros, cheios daqueles nomes começando com K, W e Z que nossos impressores chamam espiritualmente de letras judaicas".

Os subúrbios, as banlieues, surgiram após a guerra, mas sempre estiveram separados da cidade. Paris costumava ser protegida por uma muralha medieval. Desde os anos 1970, o trabalho é feito pelo anel viário do Périphérique.

Os parisienses raramente se aventuram além do Périph nas banlieues, em parte porque as conexões de transporte são ruins. A maioria dos subúrbios foi construída às pressas, com poucas linhas de trem para suas populações em crescimento de trabalhadores oprimidos.

O projeto de transporte para o Grand Paris não tem nada a ver com as Olimpíadas, exceto que os Jogos estabeleceram um prazo para a entrega da primeira fase. O projeto teve origem com Nicolas Sarkozy.

Quando se tornou presidente em 2007, ele queria reinventar Paris, como os governantes franceses fazem. Enquanto desenvolvedores privados moldaram Londres e Nova York, Paris é a criação de séculos de planejamento estatal.

Sarkozy achava que Paris deveria ser uma metrópole global que competisse com seus rivais anglo-saxões. Mas como? A cidade de 2 milhões de habitantes dentro do Périphérique carecia de massa crítica.

Não havia outra escolha: os quase 10 milhões de banlieusards —junto com todas as empresas suburbanas e universidades e institutos de pesquisa— teriam que ser trazidos do frio, devidamente conectados não apenas a Paris, mas entre si.

Cerca de um século após o primeiro plano para o Grand Paris ter sido escrito em 1913, e então quase instantaneamente interrompido pela Grande Guerra, o projeto finalmente foi iniciado.

Sarkozy colocou o ex-alto funcionário público e executivo de negócios Christian Blanc no comando. Em outubro de 2008, Blanc o visitou no Palácio do Eliseu para elaborar os planos.

Mas a crise financeira global havia atingido, o telefone de Sarkozy não parava de tocar, e não havia chance de conversar. Finalmente, Sarkozy perguntou: "O que você está fazendo neste fim de semana?" Blanc ofereceu-se para passar uma conversa.

Sarkozy perguntou: "Você poderia vir comigo para a China?" Chefes de governo estavam realizando conversas de gestão de crise em Pequim.

Sarkozy explicou: "No voo para lá, estarei monopolizado pelos preparativos para a reunião, mas podemos conversar no caminho de volta." E assim, escreveu Blanc mais tarde, "em algum lugar sobre as estepes da Ásia central, passamos cerca de dez horas trabalhando no futuro do Grand Paris."

Paris neste século tornou-se ainda mais uma ilha de elite. Seus beaux quartiers — os belos bairros centrais perto do rio— abrigam os tomadores de decisão do estado, dos negócios e da cultura, que se desconectaram quase completamente do resto da França.

O demógrafo Jérôme Fourquet quantifica a conquista deles da cidade: a proporção de executivos e trabalhadores em profissões intelectuais na população ativa de Paris saltou de 25% em 1982 para 46% em 2013.

A autossatisfação da elite francesa aprovada nos exames é personificada por Emmanuel Macron, o ex-banqueiro com seus ternos sob medida, rosto suave e dicção super educada na qual dá ordens aos subalternos do país.

A partir de 1789, as revoluções francesas começaram em Paris. Mas os gilets jaunes em 2018 lançaram uma revolução contra Paris. Sábado após sábado, os "coletes amarelos" marcharam pela cidade, saqueando suas lojas de luxo e outros símbolos da riqueza parisiense. A RN mais tarde capturou grande parte dessa energia antielitista.

As pesquisas antes de domingo previam que se tornaria o maior partido no parlamento, possivelmente com maioria.

Seu fracasso em fazê-lo segue um padrão francês. Os eleitores aqui tendem a falar radicalmente, mas agir conservadoramente. Sua linguagem revolucionária é frequentemente melhor compreendida como uma pose estética —uma reverência à tradição francesa.

Muitas pessoas que votam em partidos extremistas, ou dizem que vão votar, secretamente querem que um graduado esnobe da École Nationale d'Administration vença. Eles sabem que é isso que sempre acontece. Então podem passar cinco anos o criticando.

Uma cidade permanece quase imune à RN. No último domingo, o partido não conquistou assentos em Paris ou seus subúrbios internos.

O oeste burguês de Paris em grande parte permaneceu com Macron, enquanto os arrondissements hipster e de classe trabalhadora do leste votaram em partidos de esquerda ou verdes.

Muitos quartiers mais pobres que apoiaram a revolucionária Comuna de Paris em 1871 agora votam à extrema-esquerda. A RN conquistou assentos apenas nas bordas rurais mais distantes do Grande Paris.

Isso se deve em parte por ser um partido anti-Paris. Assim como o voto pelo Brexit permitiu que a Inglaterra provincial se vingasse de Londres rica e cosmopolita, a RN exerce o mesmo apelo na França. Ela se opõe à coexistência multicultural (com bolsões de segregação) que caracteriza a maior cidade da UE.

A RN retrata as banlieues como "antro islâmico" onde os franceses comuns (significando brancos) não podem sair com segurança. Em uma região de 12 milhões de pessoas, sempre há algum crime horrível que o partido pode aproveitar como prova.

Conheci os subúrbios ao longo de uma década levando meus filhos para seus jogos de futebol de fim de semana. Nunca vi uma banlieue que consistisse inteiramente de um grupo étnico. Nem nunca visitei uma onde me senti pessoalmente ameaçado.

E, apesar do alarmismo da RN e dos relatos de judeus sobre o aumento do antissemitismo, a convivência diária continua em grande parte.

Os banlieues só aparecem nas notícias por meio de tumultos ou crimes, mas isso contradiz a tranquilidade monótona da maioria desses lugares. Com o tempo, ao contrário da narrativa da RN, as banlieues se tornaram mais seguras.

A taxa de homicídios na região de Paris caiu quase três quartos de 1994 a 2022, para 1,3 homicídios por 100 mil pessoas, aproximadamente a mesma taxa de Londres.

Para ter uma ideia da variedade demográfica das banlieues, siga o percurso do trem suburbano RER do aeroporto Charles de Gaulle até Paris.

Ele passa por Aulnay-sous-Bois, cidade natal de Aya Nakamura, nome artístico da cantora franco-maliana que pode cantar na cerimônia de abertura das Olimpíadas —uma possibilidade que provocou ataques racistas contra ela nas redes sociais.

Duas paradas depois vem Drancy, onde Jordan Bardella, presidente de 28 anos da RN, cresceu com sua mãe solteira. Bardella retrata sua criação como difícil, mas na verdade seu pai empresário pagou por escolas particulares.

O trem então segue para o norte de Paris, passando pelo bairro natal do amado judoca francês Teddy Riner, que veio com seus pais do Caribe francês.

Outros heróis esportivos franceses como o jogador de futebol Kylian Mbappé e o gênio do basquete Victor Wembanyama são vêm da origem multirracial das banlieues: os pais de Mbappé são de Camarões e Argélia, enquanto o pai de Wembanyama é de origem congolesa e sua mãe é francesa branca.

A RN parece ver os banlieusards não brancos como ilegítimos. Ela planeja parar de conceder cidadania automática a pessoas nascidas de pais estrangeiros na França, implicando que qualquer pessoa que anteriormente se tornou francesa dessa maneira não é verdadeiramente francesa.

Pessoas com dupla nacionalidade aparentemente também não contam como totalmente francesas, porque a RN as proibiria de ocupar cargos estratégicos.

E a política do partido de preferência nacional, dando aos cidadãos franceses os primeiros direitos ao bem-estar e moradia, coloca as pessoas não francesas como habitantes de segunda classe. A RN parece sonhar em transformar a omelete multicultural que é a Grande Paris de volta em ovos.

A extrema-esquerda —parte do bloco de esquerda que agora é o maior grupo na Assemblée Nationale— também tem suas queixas contra Paris. Ela abomina a cidade de luxo que surgiu sob Macron. Um de seus primeiros atos presidenciais foi abolir o imposto sobre a fortuna, ganhando para si o epíteto duradouro de "le président des riches".

Hoje, três das seis maiores corporações da Europa em valor de mercado são grupos de luxo franceses sediados na Grande Paris. O maior, LVMH, é o principal patrocinador local dos Jogos.

A esquerda quer aumentar os impostos sobre os ricos da França —quase todos vivem em Paris. O Brexit impulsionou uma entrada de banqueiros internacionais. Eles nem precisam mais aprender francês agora, porque o centro de Paris está se tornando uma cidade de negócios bilíngue quase como Amsterdã, e seus filhos podem frequentar escolas de língua inglesa.

Quando meus filhos começaram o ensino médio há cinco anos e procuramos uma turma de inglês nativo, havia apenas duas em nossa região. Agora estão abrindo em todos os lugares.

Assim como os restaurantes e hotéis caros. Essa plutocratização incomoda a extrema-esquerda, mesmo que cerca de um quarto dos parisienses viva em habitação social —quase o dobro do início do século.

A prefeita socialista de Paris, Anne Hidalgo, pretende aumentar ainda mais a proporção. Agora, além do estresse político da capital, vem o estresse olímpico. Cartazes de serviço público no metrô alertam os passageiros para "Antecipar os Jogos", como se fossem uma espécie de pandemia.

Os parisienses pesquisam obsessivamente quais estradas serão fechadas. As pessoas que vivem perto do Sena temem ser submetidas a um aprisionamento estilo Muro de Berlim nos dias próximos à cerimônia, incapazes de receber visitas ou ir ao supermercado sem passes especiais.

O próprio Sena deveria sediar os eventos de natação ao ar livre, mas pode não estar limpo o suficiente. E a cidade mais densa da Europa deve de alguma forma acomodar milhões de visitantes olímpicos.

Grande parte de Paris já está bloqueada, criando congestionamentos épicos. Todos se preocupam com o terrorismo —o trauma moderno da cidade. A cerimônia de abertura, no rio através do centro de Paris, com o mundo assistindo, fornece o alvo terrorista mais atraente e imaginável. E os balcões de Haussmann vão desabar naquela noite sob o peso dos espectadores?

Onde está a alegria em tudo isso? "A alegria virá", promete o vice-prefeito Emmanuel Grégoire. Mas você não pode animar os parisienses dizendo que as Olimpíadas farão da cidade o centro do mundo. Paris já pensa que é o centro do mundo. Isso não é Barcelona, Atlanta ou Atenas. Paris não precisa dos Jogos.

As banlieues, no entanto, talvez precisem. As chamadas Olimpíadas de Paris são melhor compreendidas como os Jogos Suburbanos. Seu epicentro fica a poucos minutos ao norte da cidade, em Seine-Saint-Denis, ponto de chegada de muitos imigrantes de origem africana.

É o departamento mais pobre da França continental, onde a esquerda detém todos os 12 assentos parlamentares. Aqui está o Stade de France, o estádio olímpico e, logo em frente, o novo Centro Aquático.

A poucas centenas de metros está a Vila Olímpica e a nova estação de metrô local que até 2030 deve se tornar o principal entroncamento da região: Saint-Denis-Pleyel.

Em 24 de junho, Macron inaugurou a extensão da linha 14 do metrô, que agora vai do aeroporto de Orly ao sul da cidade até o quarteirão olímpico. As pessoas que vivem ao redor de Pleyel de repente se encontram a 15 minutos do centro de Paris. As novas estações estão entre as primeiras de 68, todas nos subúrbios, que devem ser abertas até o início dos anos 2030.

Novos trens de metrô sem motorista conectarão banlieue a banlieue, geralmente evitando Paris. A região também adicionará dezenas de estações de bicicleta, ônibus e trens suburbanos. Tente imaginar tudo isso em Londres ou Nova York.

O projeto visa dar a Paris múltiplos centros, em vez de apenas um. Uma vez que a maioria dos habitantes dos subúrbios não precisará mais de carros, a cidade finalmente poderá eliminar o Périph. A rodovia está projetada para perder várias de suas faixas, encolhendo para uma avenida urbana, que será arborizada e (no toque parisiense quintessencial) com cafés.

O projeto Grand Paris Express está atualmente avaliado em cerca de €42 bilhões (cerca de R$ 248 bilhões), pouco mais da metade do que o Reino Unido está pagando por uma linha ferroviária de alta velocidade que eventualmente encurtará a viagem de Birmingham a Londres em 32 minutos.

As autoridades da Grande Paris esperam construir tantas casas nas novas estações e ao redor delas, os centros dos futuros bairros, que os preços das casas na região não subirão. O estado francês, com seus poderes quase chineses, tem um histórico melhor na construção de infraestrutura do que o seu.

Algum tempo atrás, fui visitar a Vila Olímpica. Era uma bela manhã de verão, o que tornava fácil sentir otimismo, e admito que fiquei impressionado. Havia vários blocos de prédios arejados, cada um com cerca de 10 andares, em uma curva do Sena, centrados na Cité du Cinéma, uma usina elétrica Art Déco dos anos 1930 remodelada para produção cinematográfica.

Depois que os atletas partirem, suas moradias se tornarão uma mistura de habitação social e mercado, escritórios, lojas, cafés e espaços verdes. Perto dali, vi escolas sendo construídas para futuros moradores.

Tudo me deu esperança para Paris. Admitidamente, a Vila Olímpica é um exemplo. Muito do que vem depois não parecerá tão bom. Mas a vila ainda demonstra como a habitação acessível pode ser boa, agora que os planejadores urbanos aprenderam com os erros das décadas do pós-guerra.

A arquitetura das banlieues melhorou. As autoridades demoliram alguns monstruosos blocos de torres dos anos 1960 (embora muitos ex-moradores tenham ficado arrasados por perder suas felizes memórias familiares). Nos bairros ao redor da vila, vi prédios baixos com áreas verdes, crianças jogando rúgbi e um animado mercado de rua entre ciclovias.

Dominique Perrault, o urbanista-chefe da Vila Olímpica, é tão parisiense que usa um cachecol perfeitamente amarrado mesmo no meio do verão. Ele acredita que a transformação iminente causada pelo transporte superará a de Haussmann.

"Ele transformou uma cidade pequena em uma bela cidade grande. Logo teremos um novo mapa mental inteiro da cidade."

Perguntei se um dia as pessoas que vivem em Seine-Saint-Denis dirão que vivem em Paris. "Não", disse Perrault. "Acho que dirão 'Grand Paris'.

A referência para Paris [a cidade dentro do Périphérique] é Haussmann. "A maioria dos parisienses apenas espera que as Olimpíadas passem sem desastres, assim como as eleições parlamentares fizeram.

Talvez essa época parisiense, em retrospecto, se assemelhe à era de Haussmann. Quase todas as notícias de seu tempo agora são esquecidas. O que sobrevive é a cidade que ele criou.