Sul-coreanos e norte-coreanos protagonizam selfie viral em pódio olímpico

Seul | AFP

Uma foto em ambiente descontraído com jogadores do tênis de mesa da Coreia do Sul e da Coreia do Norte viralizou nesta quarta-feira (31), após a vitória dos atletas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em meio a um contexto de tensão permanente entre Seul e Pyongyang, que ainda estão tecnicamente em guerra.

O sul-coreano Lim Jong-hoon, bronze nas duplas mistas com Shin Yu-bin, é quem faz a simbólica selfie com os outros medalhistas, o campeões chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, e os vencedores da prata Ri Jong Sik e Kim Kum Yong.

Duplas mistas de Coreia do Norte, Coreia do Sul e China fazem selfie após pódio no tênis de mesa - Kim Hong-Ji - 30.jul.24/Reuters

O momento histórico foi capturado por um smartphone Samsung, marca emblemática sul-coreana, um ponto que foi destacado nas redes sociais. "Selfie com as bandeiras nacionais das duas Coreias e um celular Samsung", descreve o jornal popular da Coreia do Sul JongAng Ilbo.

Sua vizinha do Norte não enviou nenhum atleta aos Jogos de Tóquio-2020 devido à pandemia de Covid-19 e esta medalha de prata marca o seu retorno ao pódio olímpico.

"Parabenizei-os quando se apresentaram [no pódio] como medalhistas de prata", disse Lim Jong-hoon à imprensa sul-coreana.

Os canais de televisão da Coreia do Sul transmitiram repetidamente as imagens e seus comentaristas analisaram cada detalhe, destacando que este é um raro momento de unidade entre as duas Coreias.

"Este é o verdadeiro espírito dos Jogos Olímpicos", comemorou um dos comentaristas.

A Coreia do Sul está tecnicamente em guerra com a Coreia do Norte após um conflito entre 1950 e 1953, que terminou com um armistício e não um tratado de paz.