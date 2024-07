Surfe olímpico chega a um paraíso 'envenenado'

Teahupo'o (Taiti)

Cinquenta anos atrás, em julho, enquanto as águas do Pacífico Sul corriam em direção às margens de Teahupo'o em uma curva perfeita e poderosa, como sempre fizeram, uma outra onda visitou a pequena aldeia. Desta vez, era invisível e transportada pelo ar: uma onda de radiação escapando de um teste de arma nuclear conduzido pela França nesta região remota de sua república.

Roniu Tupana Poareu nasceu em Teahupo'o. A casa de sua família é cercada por palmeiras e arbustos de hibisco. Atualmente, ela atua como prefeita e fala com orgulho de como sua onda azul foi escolhida como local da competição de surfe nestas Olimpíadas, sediadas a meio mundo de distância, em Paris.

Mas Teahupo'o escondeu um segredo por trás de sua paisagem marinha ensolarada no folheto turístico. Desconhecido para seus moradores, Teahupo'o registrou, de acordo com documentos militares franceses desclassificados, algumas das leituras de radiação mais altas em Taiti, a ilha mais populosa da Polinésia Francesa, depois que uma nuvem radioativa inesperadamente pairou sobre ela em julho de 1974.

Surfistas no Taiti; local recebeu uma nuvem radioativa em 1974, após teste nuclear da França - Adam Ferguson - 27.abr.24/The New York Times

Os irmãos de Poareu, que, como outras crianças na época, eram particularmente vulneráveis aos efeitos malignos de uma precipitação nuclear, desenvolveram os tipos de câncer associados à exposição à radiação. Outros parentes também foram diagnosticados e outros moradores morreram. Alguns anos atrás, Poareu foi de casa em casa em Teahupo'o, uma vila de 1.500 habitantes, e descobriu 60 residentes vivendo com a doença.

Em 2010, após anos de recusa em reconhecer as consequências para a saúde de três décadas de testes nucleares na Polinésia Francesa, o governo francês iniciou um processo —burocrático e enterrado em papelada— de reconhecimento e compensação às vítimas de doenças ligadas à radiação. Uma das irmãs de Poareu, que havia sido diagnosticada com vários cânceres, foi uma das candidatas bem-sucedidas. Mas nenhum reconhecimento oficial, disse Poareu, poderia curá-la.

"Estou feliz que tenhamos o surfe olímpico, e estou orgulhosa de que todos no mundo conhecerão Teahupo'o", disse Poareu. "Mas às vezes, quando vejo o sofrimento da minha família, odeio a França."

Desenvolvimento e perigo

As realidades de Teahupo'o, paraíso do surfe e local com alta incidência de câncer, revelam o legado complicado do colonialismo na Polinésia Francesa, um conjunto de ilhas e atóis que cobrem uma área aproximadamente do tamanho da Europa Ocidental. Como local de quase 200 testes nucleares franceses de 1966 a 1996, a Polinésia Francesa se desenvolveu rapidamente. Antes de começar a detonar armas nucleares, Paris presenteou Taiti com seu primeiro aeroporto e porto moderno.

Polinésios empregados pela indústria nuclear deixaram suas casas de folhas de palmeira para viver em blocos habitacionais recém-construídos no Taiti, a maior das cerca de 120 ilhas do território. Turistas também chegaram, atraídos pelas praias de coral e pelas histórias de uma onda poderosa em Teahupo'o.

Algumas famílias decoraram seus novos apartamentos com um símbolo brilhante do progresso polinésio: uma fotografia emoldurada de uma nuvem de cogumelo subindo alto sobre um atol do Pacífico Sul.

Mas com o desenvolvimento veio o perigo. Este ano, legisladores franceses abriram uma investigação sobre os efeitos nocivos dos testes realizados em Mururoa e Fangataufa, dois atóis nas extremidades orientais da Polinésia Francesa. Quando o presidente Emmanuel Macron da França visitou o território em 2021, ele reconheceu que o estado tinha uma "dívida" com a Polinésia Francesa pelos 193 testes nucleares.

"Fizemos isso aqui porque pensamos: ‘Está perdido no meio do Pacífico, não terá as mesmas consequências’", disse Macron.

Morador local observa surfistas perto da área onde é disputada a prova de surfe das Olimpíadas, no Taiti - Carlos Barria - 30.jul.24/Reuters

Enquanto pesquisadores médicos do governo encontraram taxas elevadas de câncer de tireoide na Polinésia Francesa, o instituto de câncer local, estabelecido em 2021, afirmou que as taxas gerais de câncer são, na verdade, mais baixas do que as da França metropolitana, como o continente é conhecido. Ainda assim, muitos polinésios afirmam que o verdadeiro impacto dos testes nucleares é subestimado. Devido a tabus locais, algumas pessoas morrem em casa sem nunca ir às instalações de saúde do estado. Até recentemente, muitos pacientes com câncer eram enviados para o exterior para tratamento, o que significa que alguns de seus casos não foram adicionados ao total de doenças, disseram legisladores polinésios.

O presidente Moetai Brotherson da Polinésia Francesa disse que quatro membros de sua família morreram de doenças que podem ser induzidas pela radiação. Seu avô foi enterrado em um caixão revestido de chumbo por medo de que a radioatividade em seu corpo vazasse para o solo.

No outono passado, Brotherson fez um discurso nas Nações Unidas pedindo uma investigação formal sobre os danos causados pelos testes nucleares e por uma descolonização pacífica do território. O partido governante Tavini, que pede independência da França, foi fundado no final dos anos 1970 com uma missão singular: instar a interrupção das detonações nucleares na Polinésia Francesa, conhecida localmente como Mā'ohi Nui."De um ponto de vista político, a questão dos testes nucleares há muito tempo tem sido sobreposta à busca pela independência," disse Brotherson. "Embora os testes possam ter parado agora, as pessoas ainda estão morrendo como consequência. O estado francês precisa assumir a responsabilidade."

Oscar Temaru, que é o fundador do partido Tavini e ex-presidente da Polinésia Francesa, liderou um esforço para apresentar uma queixa contra a França por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional.

"Somos vítimas do colonialismo nuclear," disse Temaru. "Por isso, é urgente para nós conquistarmos nossa liberdade."

A nuvem de cogumelo

Quando os homens uniformizados da França metropolitana apareceram pela primeira vez na década de 1960, os moradores de Mangareva, uma das ilhas habitadas mais próximas do local de teste nuclear em Mururoa, também grafado como Moruroa, ficaram entusiasmados com a perspectiva de novos empregos na construção. Eles estavam orgulhosos de que Charles de Gaulle, o general de guerra transformado em presidente francês, havia escolhido a parte de sua Polinésia Francesa como laboratório para uma das invenções mais importantes do século 20.

Jeanne Puputauki, agora com 80 anos e cabelos brancos, lembra da detonação em julho de 1966 do primeiro "champignon", ou "cogumelo", como ela o descreveu. A ilha vulcânica, com sua catedral de calcário coralino, estava vibrante de excitação. Soldados e autoridades francesas desembarcaram.

A população local não teve acesso a uma estrutura adequada para protegê-los da radiação. Os ventos mudaram repentinamente, e o perigo - inodoro, silencioso e invisível - avançou em direção a Mangareva. Alguns dos primeiros a morrer foram os cavalos da ilha, incluindo três pertencentes à família de Puputauki, disse ela.

À medida que as detonações nucleares continuavam, os residentes de Mangareva diziam que eram ocasionalmente direcionados para abrigos. Eles bebiam água da chuva e comiam vegetais cultivados no solo da ilha. Quando a comida local parecia fazê-los adoecer e os peixes da lagoa morriam, eles recorriam a alternativas enlatadas, disse Puputauki. O pessoal militar francês estacionado nas proximidades desfrutava de remessas de alimentos frescos adquiridos fora de Mangareva. Eles também podiam se abrigar em edifícios com paredes espessas.

Ao longo do tempo, o governo francês manteve que as detonações eram seguras, mesmo quando evidências dos testes americanos começaram a indicar o contrário. Documentos militares desclassificados em 2013 mostraram níveis alarmantes de radiação em ilhas da Polinésia. Em Mangareva, a radiação da água da chuva mais de dois meses após a detonação de julho de 1966 era 11 milhões de vezes maior que o normal, mostrou um relatório secreto. Soldados franceses que haviam sido destacados em uma base militar no atol de Hao adoeceram.

Doenças da tireoide, que os residentes de Mangareva disseram nunca ter afetado a ilha antes dos testes, tornaram-se comuns. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Puputauki listou membros da família que morreram dos tipos de câncer associados à radiação: sua mãe, seu pai, duas irmãs e seu cunhado. Seu neto morreu de um tumor cerebral aos 6 anos.

"Agora é a minha vez," disse Puputauki. Ela segurava um colar de conchas e um crucifixo na mão. Uma coroa de flores e samambaias estavam em sua cabeça.

Ela foi diagnosticada com dois tipos diferentes de câncer.

"Eu amo minha ilha e é minha casa, então eu vou ficar," disse Puputauki. "Mas está destruída."

O processo de cura deveria começar em 2010, quando o Parlamento francês aprovou uma lei permitindo que militares e civis afetados solicitassem compensação por doenças precipitadas pela radiação nuclear. Mas os detalhes, incluindo um requisito inicial de que os requerentes provassem que suas doenças foram causadas pela exposição à radiação, aumentaram as frustrações.

Nos primeiros sete anos, apenas 11 vítimas tiveram suas solicitações aprovadas. Após várias alterações no processo, 108 pessoas receberam status oficial em 2023, mas ainda é apenas uma fração daqueles que se acredita terem sido afetados. Autoridades polinésias sugeriram que cerca de 10 mil pessoas foram expostas a altas explosões de radiação, mas pesquisadores externos dizem que aproximadamente 110 mil foram diretamente afetados, quase 90% da população na década de 1970.

Talvez para sinalizar que o exército não tem nada a esconder, em março, um grupo de políticos polinésios foi escoltado para Mururoa, que normalmente é proibida. Um médico militar mostrou leituras de radiação do atol, que estavam normais. Outros oficiais explicaram como os resíduos nucleares - estimados em centenas de quilos de plutônio - foram descartados de forma segura em poços profundos.

Problemas no paraíso

Os pesquisadores franceses haviam calculado cuidadosamente, prevendo a interação entre vento, clima e radiação. Mas em 17 de julho de 1974, a nuvem de cogumelo do último teste nuclear atmosférico da França - antes da mudança para detonações subterrâneas - não subiu tão alto quanto os cientistas haviam previsto. Sem os ventos de uma altitude mais alta, a nuvem de radiação avançou diretamente em direção a Taiti, a cerca de 740 milhas de Mururoa.O que aconteceu a seguir foi exposto nos documentos militares franceses desclassificados. Os cientistas logo perceberam para onde os ventos predominantes estavam levando a nuvem radioativa. Levaria quase dois dias para a precipitação radioativa chegar a Taiti, no entanto, os residentes não foram totalmente informados dos riscos.

Quando uma comissão francesa decidiu quem em Taiti poderia solicitar compensação pela precipitação radioativa, a elegibilidade era principalmente limitada aos residentes que moravam em uma parte da ilha, com base em parte nas leituras de radiação feitas em toda Taiti que foram publicadas em 2006 em um relatório da comissão francesa de energia atômica. Mas uma análise dos documentos desclassificados e de outros dados radiológicos por um consórcio investigativo, incluindo Sébastien Philippe, pesquisador do Programa de Ciência e Segurança Global da Universidade de Princeton, mostrou que o relatório havia minimizado significativamente a exposição à radiação em toda a ilha.

Defensores do relatório de 2006 inicialmente disseram que a Agência Internacional de Energia Atômica havia validado suas descobertas. Mas legisladores e ativistas polinésios descobriram que o organismo internacional havia validado apenas a metodologia do relatório, não os dados.

"Eu não sou uma pessoa política, e por muito tempo não quis falar porque as pessoas assumiam que se você fala sobre a questão nuclear, então você deve ser a favor da independência", disse Léna Normand, vice-presidente da Associação 193, que ajuda os polinésios a navegar na burocracia de compensação. "Mas as pessoas precisam saber o que aconteceu e como as coisas ainda estão sendo encobertas."