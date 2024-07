Tocha olímpica chega a Paris em dia de feriado nacional da França com comemorações por toda a cidade

A chama olímpica finalmente está em Paris. A tocha chegou à cidade-sede neste domingo (14), faltando apenas 12 dias da abertura oficial dos Jogos Olímpicos. E a data da chegada é simbólica, já que em 14 de julho é um feriado nacional importante, quando se comemora a Queda da Bastilha, que deu início à Revolução Francesa em 1789.

Passaram-se quase três meses desde que o símbolo das Olimpíadas saiu da Grécia, no dia 16 de abril. Desde então, foram 56 etapas até chegar à cidade sede, passando por outras cidades francesas, como Marselha, e territórios ultramarinos, como a Guiana Francesa, que faz fronteira com o norte do Brasil.

O treinador de futebol francês das Olimpíadas de 2024, Thierry Henry (centro), segura a tocha olímpica ao lado do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, Tony Estanguet (esq.), e da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, durante a inauguração de um suporte para a tocha olímpica, projetado e fabricado pela Louis Vuitton - Stephane de Sakutin/AFP

O revezamento começou por volta de 13h (8h de Brasília) pela avenida Champs Elysées, um dos cartões postais mais famosos da cidade, e a programação inclui passar por outros pontos turísticos, como o Museu do Louvre, a catedral de Notre-Dame, a Assembleia Nacional, o Senado e a praça da Bastilha, em 31 km de percurso neste primeiro dia do revezamento em Paris.

Sob um céu nublado e temperaturas amenas, milhares de pessoas se reuniram na Champs Elysées para acompanhar o início do revezamento, que começou com o ex-jogador de futebol e atual técnico na seleção olímpica, Thierry Henry.

O chefe dos escudeiros do Cadre Noir de Saumur (corpo de cavaleiros da academia da cavalaria militar) e medalhista de ouro no Rio em 2016, Thibaut Vallette, também revezou a tocha da chama olímpica a cavalo durante o desfile militar ao longo da Avenida Foch, perto do arco do Triunfo.

Brasileiros marcam presença

"A gente tá aqui em família para viver esse momento especial. É a primeira vez que vamos ter uma experiência como essa. Paris está bem bonita nesse período antes das Olimpíadas", disse o turista brasileiro Edmond Mayelian de passagem pela capital em viagem de família.

"Infelizmente não vamos conseguir ficar para os Jogos, mas conseguimos acompanhar o revezamento da tocha pela cidade. Conseguimos subir a Torre Eiffel e fazer um registro para recordar esse período de Olimpíadas", contou ele.

O revezamento da tocha

O revezamento no primeiro dia termina às 23h (16h de Brasília), na praça da prefeitura de Paris (Hôtel de Ville).

Simultaneamente, acontecem diversos eventos abertos ao público pela cidade, como shows, concertos e outras intervenções artísticas.

O desfile da tocha olímpica por Paris continua na segunda-feira (15), quando irá passar pela Praça de Trocadero localizada em frente à Torre Eiffel, estádio de Roland Garros, o Jardim Buttes Chaumont, entre outros pontos turísticos e simbólicos da cidade.

Ao todo, 540 pessoas participam do revezamento, contabilizando os dois dias da passagem ilustre da chama olímpica.

Entre as personalidades participantes estão os ex-jogadores de futebol Thierry Henry e Blaise Matuidi, ambos campeões do mundo com a França (1998 e 2018, respectivamente); Nicolas Batum, da seleção francesa de basquete e Sylvie Tellier, miss França 2002.

Homenagem no Jardim Marielle Franco

Outro ponto que recebe a tocha será o Jardim Marielle Franco, que homenageia a vereadora brasileira assassinada, assim como o motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, em 2018.

No local, será instalado um retrato em homenagem à Marielle pintado pela artista plástica francesa Mathilde Guégan, que fará parte do álbum dos Jogos Olímpicos de Paris junto ao jardim, inaugurado em 2019.