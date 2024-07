Alcaraz derrota Djokovic e conquista o bicampeonato em Wimbledon

São Paulo

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, 21, bateu Novak Djokovic, 37, em Wimbledon pelo segundo ano consecutivo e venceu a final de simples masculino neste domingo (14). Em uma partida disputada para o sérvio, que até então não havia perdido muitos saques no torneio, Alcaraz não baixou a guarda do início ao fim e derrotou o rival por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-2, 7-6.

O primeiro e o segundo sets indicavam vitória para o tenista espanhol. No terceiro, Djokovic, que estava na luta pelo oitavo título e recorde de 25 Grand Slams, reagiu de forma enérgica, levando a torcida ao êxtase em alguns momentos.

O espanhol Carlos Alcaraz levanta troféu após derrotar o sérvio Novak Djokovic durante a final de tênis individual masculino no Campeonato de Wimbledon de 2024 - Ben Stansall-14.07.2024/AFP

Alcaraz, no entanto, manteve a pressão e o domínio sobre a partida e, além do troféu, conquistou o prêmio de 2,7 milhões de libras (aproximadamente R$ 19 milhões). O valor é o mesmo para as chaves de simples masculina e feminina, e Barbora Krejcikova, que venceu Jasmine Paolini no sábado, também ganhou o prêmio.

Em entrevista após a premiação, Alcaraz comemorou a vitória: "Honestamente, ganhar este troféu é um sonho para mim", disse.

Sobre a virada de Djokovic durante o jogo e a quebra de saque que sofreu, o espanhol disse que tentou se mantar calmo. "Foi difícil para mim. Tentei ficar calmo, tentei ficar positivo nessa situação indo para um tie-break e tentei jogar meu melhor tênis. Era tudo o que eu estava pensando. Fico feliz que no final pude encontrar as soluções para sair vencedor. "

"Não me considero campeão ainda, mas você sabe que estou tentando. Vou continuar fazendo meu melhor, trilhando minha jornada e tentando", acrescentou.

Djokovic afirmou que o jogo foi difícil e reconheceu o talento do adversário. "Alcaraz está jogando um tênis incrível, muito completo, jogado do fundo da quadra.Tentei pressioná-lo, salvar os três match points e estender um pouco o jogo, mas não era para ser, realmente ele foi um vencedor absolutamente merecido hoje, então muitas felicitações a ele", afirmou.

Sobre sair de uma cirurgia recente no joelho para as finais de Wimbledon pela 10ª vez, o sérvio disse se sentir orgulhoso.

"É um pouco decepcionante quando falamos 10 minutos após o fim do jogo, mas quando eu reflito sobre as últimas semanas e o que passei com a minha equipe e família, preciso dizer que estou muito satisfeito, porque Wimbledon sempre foi o torneio dos sonhos da minha infância", acrescentou.

O espanhol Carlos Alcaraz comemora vitória na final contra o sérvio Novak Djokovic - Hannah McKay/Reuters

No ano passado, o espanhol começou a partida mais passivo, crescendo gradativamente para mostrar por que é considerado um dos grandes nomes da nova geração. Em uma partida de 4 horas e 42 minutos, o espanhol se impôs e conquistou seu primeiro título na grama de Londres, em 3 sets a 2, com parciais 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4.

Este é o quarto título de Grand Slam conquistado por Alcaraz, que venceu o Aberto dos EUA (quadra dura) de 2022, Wimbledon (grama) 2023 e o Roland Garros (saibro) em junho deste ano.

Nesta última vitória, ao derrotar o alemão Alexander Zverev, 27, na final do Aberto da França, o espanhol se tornou o tenista mais jovem a conquistar torneios do Grand Slam em três pisos diferentes —saibro, grama e piso duro.

Também em Garros, Djokovic escapou de uma eliminação precoce, bateu recorde de vitórias em Grand Slams e se tornou o tenista com mais triunfos na carreira nos quatro torneios do Grand Slam (Abertos da Austrália, França e EUA e Wimbledon), com 370.

Das três partidas mais longas do torneio deste ano, o sérvio jogou duas: 4 horas e 39 minutos contra Cerúndolo, e 4 horas e 29 minutos contra o italiano Lorenzo Musetti. Durante vitória nas oitavas de final, o tenista sérvio sofreu lesão do menisco medial do joelho direito e precisou sair do torneio.

Além de participar do torneio individual nos Jogos Olímpicos de Paris, Alcaraz irá disputar a modalidade dupla com o tembám espanhol Rafael Nadal. O anúncio foi feito pelo técnico David Ferrer em um evento da Federação Espanhola de Ténis, em Barcelona, onde também foi anunciada a ausência de Paula Badosa.

Nadal, que regressou às competições em meados de abril, foi convocado apesar do 264º lugar no ranking ATP, após 16 meses quase sem jogar devido a lesões.

Maior campeão de Grand Slam da história, Djokovic vai para sua quinta participação em Olimpíadas, em busca de um ouro inédito. Ele foi bronze em sua estreia, em Pequim 2008, e quarto colocado em Londres 2012 e Tóquio 2020. Na Rio 2016, o sérvio caiu na estreia. Nas duplas, seu melhor desempenho foi o quarto lugar de Tóquio nas duplas mistas. Este ano ele não disputará a modalidade.

O torneio de tênis na capital francesa será realizado de 27 de julho a 4 de agosto nas mesmas quadras de saibro de Roland Garros, torneio que Nadal venceu 14 vezes.