Biles x Rebeca: adivinhe o que as medalhistas da ginástica já falaram uma da outra

A maior ginasta da história encontrou uma rival à altura. Após a disputa desta quinta-feira (1º), Simone Biles, ouro, e Rebeca Andrade, prata, repetiram o que vem sendo comum: referências elogiosas, de admiração e de carinho entre elas.

Selecionamos frases de Biles sobre a brasileira e de Andrade sobre a americana e lançamos um desafio: tente adivinhar quem está falando de quem. Clique nos links para descobrir.

O abraço entre Simone Biles e Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris - Loic Venance/AFP

Rebeca se torna a maior medalhista mulher do Brasil em Olimpíadas, com quatro pódios. Ultrapassa Hélia de Souza, a Fofão, do vôlei (um ouro e dois bronzes), e Mayra Aguiar, do judô (três bronzes).



Aposentadoria? A brasileira declarou que a prova foi sua despedida da competição individual geral. Disse que seu corpo não suporta mais a prova com os quatro aparelhos da ginástica.

Neste sábado (3), Rebeca defende o título olímpico na final do salto contra Simone Biles.