Nadadora expulsa das Olimpíadas manterá Bolsa Atleta, diz ministério

Brasília

A nadadora Ana Carolina Vieira manterá o Bolsa Atleta mesmo tendo sido expulsa das Olimpíadas.

"Os atletas beneficiados pelo programa Bolsa Atleta só perdem o benefício caso deixem de cumprir algum dos critérios do Edital do Programa. E neste caso, em princípio, não foi identificado qualquer tipo de descumprimento que implique na devolução de recursos", informou o Ministério do Esporte.

Entre as causas que podem levar a perda está o doping, por exemplo. Ela está na categoria de atleta olímpico, que recebe R$ 3.437 por mês.

O casal Gabriel Santos e Ana Carolina Vieira em foto publicada após visitar, sem autorização, a Torre Eiffel - @gabrielssantos1 no Instagram

Vieira também faz parte do Programa de Atletas de Alto Rendimento da FAB (Força Aérea Brasileira). Nesse caso, ela recebe um salário das Forças Armadas além de todos os benefícios da carreira e direito a assistência médica (incluindo odontologia, nutrição e fisioterapia).

A Aeronáutica informou que "tomou conhecimento da ocorrência envolvendo uma militar integrante do Programa de Atletas de Alto Rendimento, acompanha o caso e aguarda o retorno da equipe para apurar os fatos com isenção". Questionada sobre as regras do programa, a FAB não retornou.

A nadadora foi expulsa no primeiro fim de semana do evento esportivo após uma ríspida discussão dela com a comissão técnica. O motivo da briga teria sido a decisão de retirar a nadadora Maria Fernanda Costa, a Mafê, da equipe que disputaria os 4 x 200 m livre, em que há revezamento dos atletas.

Além disso, segundo o COB, a atleta deixou a Vila Olímpica sem autorização junto com o namorado, o também nadador Gabriel Santos, na noite da última sexta-feira (26). Ela foi expulsa, e ele, advertido.

Essa era a segunda participação de Vieira nos Jogos Olímpicos.

Ela afirmou que uma "falha de comunicação destruiu" seu sonho de competir no maior evento do esporte. De volta aos treinamentos após retornar ao país, a atleta disse, ainda, que tem recebido mensagens negativas devido à forma como deixou a competição na capital francesa.

A nadadora postou um vídeo no Instagram, acompanhado da legenda "como uma falha de comunicação destruiu meu sonho olímpico. A disciplina, determinação e educação são os meus pilares como atleta de alta performance".