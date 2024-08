Com cavalo machucado, Brasil é desclassificado no hipismo nas Olimpíadas

São Paulo

O Brasil foi eliminado do hipismo no salto por equipes nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira (1º). No fim da primeira volta, feita pelo cavaleiro Pedro Veniss, a inspeção veterinária encontrou sangue no cavalo Nimrod de Muze.

Brasileiro Pedro Veniss durante prova de hipismo no salto por equipe nas Olimpíadas de Paris-2024 - Zohra Bensemra/Reuters

O cavalo teria sido machucado com a espora, que fica na bota do cavaleiro e é utilizada na interação com o animal. A decisão veio depois que Stephan Barcha, na montaria Primavera, fez a segunda rodada, deixando o Brasil na sétima posição e já visualizando a classificação para a final entre os dez melhores.

Veniss não teve nenhum ponto de desconto, fez o percurso no jardim do Palácio de Versalhes sem derrubar nenhum elemento. No final, ele apareceu passando a mão na lateral do cavalo, bem no ponto de contato com a espora, como mostra vídeo obtido pelo UOL. Diante da constatação do veterinário, não houve margem para argumentação.

Com a eliminação, o brasileiro Rodrigo Pessoa não chegou a fazer o circuito, pois não há descarte de nota e o tempo obtido por um só cavaleiro não seria o suficiente para passar à final.

Essa é a segunda eliminação do Brasil no hipismo nos últimos três Jogos Olímpicos marcada por cavalo machucado. Nas Olimpíadas do Rio-2016, Barcha foi desclassificado da etapa por equipes por ter utilizado demais a espora no cavalo.