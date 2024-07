Conheça o Palácio de Versalhes, palco do hipismo e do pentatlo em Paris-2024

São Paulo

Os cavalos de bronze da fonte de Apolo, em Versalhes, terão companhia nas próximas semanas, quando o palácio ícone da realeza francesa receberá em seus jardins as provas de hipismo e pentatlo moderno dos Jogos Olímpicos de 2024.

As origens do Palácio de Versalhes datam de 1623, quando o rei Luís 13 decidiu construir uma casa para repousar em seus dias de caça na cidade da região de Île-de-France.

Foi durante o reinado de seu filho, Luís 14, que a modesta residência recebeu novos pavilhões e pátios e ganhou magnitude mais próxima da que conhecemos hoje. Em 1682, o local transformou-se na residência principal da corte e do governo francês.

Cavaleira italiana treina em jardim do Palácio de Versalhes para Paris-2024 - Pierre-Philippe Marcou - 25.jul.24/AFP

A aristocracia e a administração do país concentraram-se em Versalhes, com grandes festas e cerimônias realizadas na Galeria dos Espelhos. Em espaços como esse, a realeza francesa recebia embaixadores e reis de impérios vizinhos.

Após a morte de Luís 14, em 1715, Versalhes passou por alguns anos de negligência. Construções foram deixadas inacabadas pelo rei Sol e coube a seu bisneto, o jovem Luís 15, retomar as obras. Uma delas foi a Ópera Real de Versalhes, principal teatro dentro do palácio, que chegou a receber um jovem Wolfgang Amadeus Mozart em meados do século 18.

A Ópera também celebrou o casamento entre Luís 16 e a arquiduquesa da Áustria Maria Antonieta, que foram obrigados a deixar Versalhes durante a Revolução Francesa.

O Palácio passou relativamente ileso pelo intenso período de agitação social e política e abriu as portas para o público no início do século 19, quando foi criado o Museu de História da França.

O local ainda superaria uma ocupação dos prussianos durante a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) antes de se firmar como o local das reuniões do Parlamento francês em quinze eleições presidenciais. Em 1919, ficou marcado pelo Tratado de Versalhes, que confirmaria o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e responsabilizaria a Alemanha pelos prejuízos dos conflitos.

Fonte de Apolo, que fica localizada entre o Grande Canal e o gramado do Palácio de Versalhes, fotografada após restauração - Emmanuel Dunand - 29.mar.24/AFP

Hoje, o Palácio de Versalhes e suas adjacências ocupam 8 milhões de metros quadrados, com 2.300 cômodos distribuídos em 63 mil metros quadrados edificados. Recebe anualmente cerca de 10 milhões de visitantes.

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS NO PALÁCIO DE VERSALHES

HIPISMO

27 de julho

Concurso completo de equitação individual – Adestramento - 4h30 (horários de Brasília)

Concurso completo de equitação por equipes – Adestramento - 4h30

28 de julho

Concurso completo de equitação individual – Cross-country - 5h30

Concurso completo de equitação por equipes – Cross-country - 5h30

29 de julho

Concurso completo de equitação individual – Saltos - 6h

Concurso completo de equitação por equipes – Saltos - 6h (final)

Concurso completo de equitação individual – Saltos - 10h (final)

30 de julho

Adestramento por equipes - 6h

Adestramento individual - 6h

31 de julho

Adestramento por equipes - 5h

Adestramento individual - 5h

1º de agosto

Saltos por equipes - 6h

2 de agosto

Saltos por equipes - 9h (final)

3 de agosto

Adestramento por equipes - 5h

4 de agosto

Adestramento individual (estilo livre) - 5h

5 de agosto

Saltos individual - 9h

6 de agosto

Saltos individual - 5h (final)

PENTATLO MODERNO

8 de agosto

Esgrima (masculino) - 6h

Esgrima (feminino) - 9h30

9 de agosto

Semifinais masculinas de hipismo, esgrima, natação e laser-run (corrida e tiro) - 8h

Semifinais masculinas de hipismo, esgrima, natação e laser-run (corrida e tiro) - 12h

10 de agosto

Semifinais femininas de hipismo, esgrima, natação e laser-run (corrida e tiro) - 4h30

Semifinais femininas de hipismo, esgrima, natação e laser-run (corrida e tiro) - 8h30

Final masculina - 12h30

11 de agosto

Final masculina - 6h