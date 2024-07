A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, finalmente conseguiu a credencial para participar da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

A obtenção do documento gerou estresse na diplomacia brasileira, que pediu a interferência do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para que ela pudesse ser recebida com todas as honras de representante do país pelos organizadores do evento.

O presidente Lula e a primeira-dama Janja durante encontro com atletas paralímpicos e olímpicos no Palácio do Planalto, em Brasília - Gabriela Biló - 11.jul.2024/Folhapress

O governo do presidente francês Emmanuel Macron, por seu lado, abriu as portas para Janja, o que ajudou a sinalizar aos organizadores internacionais que ela seria bem-vinda.

"Janja pode fazer tudo", disse a primeira-dama da França, Brigitte Macron, à Folha em uma cerimônia para a imprensa nesta semana.

Ao comunicar que enfim emitiria o documento, o Comitê Olímpico Internacional (COI) deixou claro que estava abrindo uma "especial exceção" para o governo brasileiro.

Janja desembarca em Paris no dia 25. Uma equipe precursora, com integrantes do cerimonial da Presidência da República e quatro seguranças, já está na capital da França para estudar os trajetos que serão percorridos pela primeira-dama.

Os problemas com a credencial surgiram quando ao governo brasileiro não cumpriu os prazos para enviar ao COI os dados sobre a comitiva que representaria o país nos Jogos.

Era esperado que Lula viajasse a Paris. Mas nada foi enviado ao COI até o prazo definido, e a emissão de credenciais para o Brasil foi suspensa.

De última hora, no entanto, o presidente brasileiro decidiu que Janja iria representá-lo.

Foi uma correria que envolveu diversos diplomatas e dirigentes esportivos.

O presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira, enviou uma carta ao COI pedindo compreensão para o imprevisto e solicitando que ela fosse aceita em todos os eventos em caráter oficial. A intervenção dele foi considerada essencial, e o documento saiu.

Reconhecida como representante oficial do Brasil, Janja deve participar de um jantar oferecido a chefes de Estado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) no dia 25.

No dia seguinte, 26, ela vai à recepção oferecida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, a chefes de estado no Palácio do Eliseu. De lá, os mandatários sairão para assistir à abertura das Olimpíadas, às margens do rio Senna.

A primeira-dama francesa, Brigitte Macron, disse também à Folha que Janja deve participar do almoço oferecido aos cônjuges de chefes de Estado e governo que vêm para os Jogos, nesta quinta-feira (25), no Palácio do Eliseu, residência e local de trabalho do presidente e da esposa. Brigitte tem um escritório próprio no local.

Janja também deve visitar os atletas brasileiros e assistir a competições femininas do Brasil, além de ter outros encontros na capital francesa.