Influenciadores fitness tentam, e não conseguem, seguir rotina de exercícios de atletas olímpicos

São Paulo

Atletas olímpicos são vistos como seres de outro mundo por seguirem uma rotina rígida, com exercícios específicos e exigentes até para quem já tem bom condicionamento físico, como influenciadores fitness.

Foi o que aconteceu quando os irmãos Brandon e Hudson White, que criam conteúdos para o canal Buff Dudes, tentaram fazer os treinos de Simone Biles, maior ginasta da atualidade, que conquistou quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris-2024 —sendo três de ouro e uma de prata.

Os irmãos Brandon e Hudson White, do canal Buff Dudes, fazem o treino da ginasta Simone Biles - Reprodução/Buff Dudes/YouTube

"Nós morremos", diz o título do vídeo.

A dificuldade começa na agilidade e flexibilidade da atleta de 1,42 m. "Não somos nada dessas coisas, então isso é bem fora da nossa zona de conforto", disseram no vídeo publicado no YouTube.

"Simone faz muito exercício de mobilidade", disse Hudson White. "Ela faz mais de 30 minutos por dia, tem uma rotina de treinos muito rigorosa, então ela precisa de toda mobilidade possível. Às vezes as pessoas veem a mobilidade como algo entediante, mas é extremamente importante, todos os atletas olímpicos fazem muito."

Um dos movimentos que eles tentaram foi subir corda só com os braços, sem a ajuda das pernas. Para evitar lesões, Biles também faz muitos exercícios com os ombros, como flexão com a cabeça para baixo.

Os irmãos também tentaram fazer o L-sit em barras paralelas, uma posição em que todo o peso do copo fica sobre os braços e mãos. O último foi tirar as calças com as pernas na posição de bananeira.

Brandon também treinou com o esgrimista francês Enzo Lefort na série "Hitting The Wall", do Canal Olímpico. Nele, o influenciador entra na rotina do atleta, com exercícios de equilíbrio.

Quem também fez parte da série foi a influenciadora espanhola Susana Yábar. Ela encarou o treino de atletismo com a velocista e campeã olímpica americana Natasha Hastings.

Elas começaram se aquecendo com pilates. "Isso é uma coisa que eu amo no pilates. Tem tantos exercícios focados na respiração, e como atleta, a gente vai e faz tudo, não tem tempo para parar e pensar nas pequenas coisas. A respiração é muito importante", disse Hastings

Depois, elas alongaram mais para o treino intenso, com quatro sprints de 250 m. O que chamou a atenção da influenciadora foi a concentração de Hastings. "Eu vou levar isso para a minha casa e pensar nas coisas que aprendi aqui", disse Yábar.

A espanhola também foi ao Rio de Janeiro ver como é a rotina de Hugo Calderano, atleta brasileiro de tênis de mesa que fez a melhor campanha do país no esporte em Olimpíadas. Ele treina muito a agilidade e concentração, com bolas lançadas a todo momento pelo seu treinador.

A resistência do core é testada com exercícios de prancha. Yábar chegou a enfrentar Calderano em uma partida, mas não teve muitas chances.

Desafiar atletas olímpicos é o filão do narrador americano Adam Bodrow. Ele já jogou contra o mesa-tenista chinês Xu Xin, medalhistas na Rio-2016 e Tóquio-2020.

A partida teve cinco sets, com cinco pontos cada. Mesmo com algumas desvantagens para o chinês, como jogar com a mão direita (ele é canhoto), Xu venceu por 5 a 3.

Bobrow também desafiou, em 2023, outro mesa-tenista, o francês Felix Lebrun, que levou bronze nas Olimpíadas de Paris-2024. Lebrun venceu por 3 a 1.