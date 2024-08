São Paulo

Hugo Calderano é o primeiro mesatenista brasileiro a ir para uma semifinal do esporte desde a estreia do tênis de mesa nas Olimpíadas de Seul-1988. Na partida desta sexta-feira (2), perdeu para o sueco Truls Moregard por 4 sets a 2. Ele ainda disputa a medalha de bronze. Nas redes, Calderano ganhou o apelido de "príncipe do povo", "pai de todos" e "namoradinho do Brasil".

O atleta, que é número 6 no ranking mundial, é namorado da também mesatenista Bruna Takahashi. Ela competiu em Paris e foi eliminada na segunda rodada do torneio individual.

"O último romântico".

Lindo de ver.

Se tem fancam, é sucesso.

Preparação no TikTok.

Agora é tênis de mesa. Chega de "ping pong".

Chega.