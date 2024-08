Lula recebe atletas olímpicos, critica falta de verba e sugere usar empresas públicas para apoiar esporte

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (26) no Palácio do Planalto atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris, no mês passado.

Durante o evento, o mandatário cobrou uma nova política para o esporte e mais investimentos. Lula também sugeriu usar as empresas públicas para alavancar o esporte no Brasil.

"Nós vamos fazer também um levantamento nas empresas públicas brasileiras para ver quantas delas têm patrocínio para os atletas olímpicos. Porque é muito fácil patrocinar um time que é campeão. Quero ver patrocinar um menino ou menina da periferia desse país", afirmou o presidente.

Estiveram com o presidente medalhistas olímpicos, como a judoca Beatriz Souza, a Bia; o medalhista de prata da marcha atlética Caio Bonfim; o skatista e ganhador da medalha de bronze Augusto Akio; a jogadora de vôlei Macris, integrante do time que também ganhou o bronze, entre outros.

Lula entrega medalha do Exército para a judoca Bia Souza, durante o Dia do Soldado - Pedro Ladeira - 22 ago. 2024/Folhapress

O Brasil encerrou suas participações nos jogos olímpicos com 20 medalhas, sendo três de ouro. Além de Bia, conquistaram o lugar mais alto do pódio a ginasta Rebeca Andrade e a dupla de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia. As outras medalhistas de ouro não compareceram.

Dentre os demais medalhistas, foram ao Palácio do Planalto atletas como os judocas William Lima, prata individual e bronze por equipes mista, e Guilherme Schimidt e Katleyn Quadros, ambos bronze por equipes; Edival Pontes "Netinho", bronze no Taekwondo; a jogadora de futebol Taina Suelen Borges de Oliveira. Veja lista completa abaixo.

Os atletas são beneficiários do programa Bolsa Atleta.

Lula também cobrou mais investimentos para o esporte. Ele se dispôs a ter uma reunião para planejar o próximo ciclo olímpico, ouvindo as necessidades dos atletas e das confederações. Também disse que vai buscar parcerias com governadores, para melhorar a estrutura de atletas e das crianças que iniciam nas atividades esportivas.

"[Antes das Olimpíadas de 2016, no Rio] Eu sonhava que o Brasil poderia se transformar numa grande potência olímpica, eu sonhava, acreditava que a gente poderia se tornar uma potência. E aí o tempo foi passando e eu descobri que não basta ter boa vontade, é preciso que tenha políticas e investimentos para que a gente se transforme em uma potência olímpicas", disse o presidente.

O presidente também reclamou da postura de seu cerimonial e de seus ministros, que participaram do ato. Isso porque todos estavam posicionados à frente dos atletas para a foto. Lula então pediu para que a foto fosse refeita, com os ministros do lado e os atletas em destaque.

Também presente ao evento, a primeira-dama Janja discursou e parabenizou os atletas, em particular as conquistas das mulheres. Ela também disse que Itaipu, onde atuou em anos passados, vai patrocinar a equipe de canoagem brasileira.

"Eu quero dizer que a Itaipu Binacional está convidando vocês para ir a Itaipu para sentar e conversar sobre um possível apoio, patrocínio, à equipe de canoagem como um todo do Brasil. Eu acho isso super importante, hoje eu conversei com o presidente Enio Verri. Acho que todas as empresas privadas, públicas têm que apoiar o esporte brasileiro", afirmou a primeira-dama.

O ministro do Esporte, André Fufuca, por sua vez, exaltou as conquistas de todos os atletas, independente de terem conseguido medalhas.

"Eu ouvi muitos comentários daqueles que não conhecem a realidade que vocês passam, que vocês passam desde que vocês começaram no esporte. Algumas pessoas dizerem 'ah, o atleta ficou nas quartas, ficou nas oitavas'. Em primeiro lugar, quem chega nas olimpíadas já é um grande campeão. Estamos falando daquele atleta que foi 18º ou 17º do mundo na modalidade dele"

Essa foi a segunda vez em uma semana que o presidente se encontra com atletas olímpicos. Na quinta-feira (22), durante as comemorações do Dia do Soldado, na sede do Exército, Lula condecorou os judocas Beatriz Souza, a Bia, e Guilherme Schimidt; e a jogadora de vôlei Natinha.

Todos foram medalhistas em Paris. Bia Souza conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos, na categoria pesado. A atleta do clube Pinheiros surpreendeu as favoritas, a líder do ranking e a campeã europeia.

Na semifinal, ela bateu a francesa Romane Dicko, atual líder do ranking mundial da categoria pesado, bronze em Tóquio-2020 e que contava com toda a torcida local.

Bia depois também conquistou uma medalha de bronze na disputa por equipes mistas.

Atletas que participaram de encontro com Lula:

Abner Teixeira - Boxe

Ana Sátila - Canoagem

Arthur Nory - Ginástica

Augusto Akio - Skate

Barbara Domingos - Ginástica

Beatriz Cunha Tavares - Remo

Beatriz Souza - Judô

Bruno Lobo - Vela

Caio Bonfim - Atletismo

Edival Pontes "Netinho"- Taekwondo

Gabriela Lima - Rugby

Gabrielle Roncatto - Desportos Aquáticos

Geovana Meyer - Tiro Esportivo

Giulia Penalber - Wrestling

Guilherme Schimidit - Judô

Julia das Neves Botega Soares - Ginástica

Katleyn Quadros - Judô

Laura Amaro - LP

Lucas Verthein Ferreira - Remo

Macris Fernanda Silva Carneiro - Volei

Marcos D'Almeida - Tiro com arco

Marina Arndt - Vela

Michel Augusto - Judô

Natasha Ferreira - Judô

Philipe Chauteubrian Freitas - Tiro Esportivo

Rafael Silva - Judô

Raicca Ventura - Skate

Stephan Barcha - Hipismo

Taina Suelen Borges de Oliveira - Futebol

Tainara Santos - Vôlei

Thalia Silva - Rugby

Valdileia Martins - Atletismo

Willian Lima - Judô

Yasmin Assis Ribeiro - Futebol

Ygor Coelho - Badminton