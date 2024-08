Novos exames indicam 'progressão do comprometimento cerebral' de Izquierdo

São Paulo

Novos exames realizados neste domingo (25) no zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, 27, do Nacional-URU, indicaram "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana", segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.



O jogador está internado desde a noite de quinta-feira (22), após passar mal durante partida entre São Paulo e Nacional pela Copa Libertadores, no estádio do Morumbi.



"Internado desde o dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, o paciente Juan Manuel Izquierdo foi submetido a novos exames neste domingo, 25. A avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica", diz a nota do Albert Einstein.

Jogadores se reúnem no campo após zagueiro uruguaio Izquierdo passar mal durante partida entre São Paulo e Nacional-URU pela Copa Libertadores, no Morumbi - Carla Carniel/Reuters

No fim do segundo tempo do confronto pela fase oitavas de final da Libertadores, o defensor caiu sozinho no gramado enquanto caminhava próximo ao meio de campo.



As equipes médicas das duas equipes entraram em campo e prestaram os primeiros atendimentos.



Em nota publicada no sábado (24),o hospital informou que o jogador chegou a sofrer uma parada cardíaca e precisou passar por "manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo procedimento de desfibrilação".



De Montevidéu, Juan Izquierdo iniciou a carreira profissional em 2018, aos 20 anos, atuando pelo pequeno Club Atlético Cerro, da capital uruguaia. Foi duas vezes campeão uruguaio, em 2022 e 2023, com Nacional e Liverpool, respectivamente.