Os bastidores da "caça ao tesouro" pela história olímpica

Eles se conheceram em vestiários. Eles se conheceram em suítes. Eles se conheceram em corredores. As interações geralmente eram breves.

Estes não eram espiões ou coletores de testes antidoping. Eles são a equipe do Museu Olímpico em Lausanne, Suíça. E para colecionar itens que contam as histórias dos Jogos de Paris, eles precisavam estar em todos os lugares.

Foram 32 esportes e 329 eventos de medalhas amontoados em duas semanas. Muitos produziram vencedores pela primeira vez ou momentos inesquecíveis. Então, os membros da equipe do museu se espalharam conforme a história acontecia para reunir lembranças: um collant de ginasta, um sabre de esgrimista, uma raquete de tênis de campeão de torneio de Grand Slam, uma roupa de cerimônia de abertura.

"É como uma caça ao tesouro", disse Anna Volz Got, parte da equipe de aquisições de patrimônio do museu.

Objetos históricos em exposição no Museu Olímpico, na Suíça - Lian Yi/Xinhua

Às vezes, os tesouros são fáceis de encontrar e os atletas estão ansiosos para doar. Às vezes, é mais difícil rastrear a pessoa certa para pedir uma contribuição ou persuadir um concorrente que não está pronto para se desfazer de um item valioso para sempre. Tudo se resume a fazer conexões e esperar. Mas os membros da equipe disseram que não pressionam ninguém: as doações são sempre voluntárias.

"Queremos adquirir tesouros, mas não estamos no modo 'Indiana Jones'", disse Yasmin Meichtry, que lidera a equipe desde 2015.

Com mais de 100 mil objetos, incluindo de todos os Jogos desde a era moderna que começou em 1896, o museu abriga a maior coleção de história olímpica do mundo. Quase 6 milhões de pessoas o visitaram desde que foi inaugurado em Lausanne, a casa do Comitê Olímpico Internacional, em 1993.

A coleção do museu inclui uma medalha de cada Olimpíada; a tocha de cada edição desde que essa tradição começou, em 1936; os sapatos usados pelo atleta americano de atletismo Jesse Owens durante os Jogos de 1936 na Alemanha nazista; o maiô usado pelo nadador americano Michael Phelps em 2004, quando ele conquistou a primeira de suas 23 medalhas de ouro olímpicas na carreira; a camisa do velocista jamaicano Usain Bolt dos Jogos de Pequim em 2008, onde ele conquistou suas duas primeiras medalhas de ouro; e um dos collants usados pela ginasta americana Simone Biles durante sua performance com cinco medalhas em 2016.

Há uma história por trás da aquisição de cada peça. Às vezes, a doação ocorre no local olímpico logo após a competição. Nos Jogos de Tóquio em 2021, Volz Got coletou o uniforme do lutador cubano Mijaín López minutos depois de ele conquistar sua quarta medalha de ouro consecutiva na categoria greco-romana de 130 quilos. (Ele alcançou um recorde ao conquistar a quinta em Paris).

"Voltamos para o hotel com uma regata enorme e muito suada que tive que secar no meu banheiro durante a noite", disse ela.

Às vezes, um item chega ao museu mais tarde, quando o atleta está pronto para se despedir dele. Às vezes, a entrega acontece em um ambiente formal.

Em Paris, a judoca Diyora Keldiyorova doou o uniforme que usou quando conquistou sua medalha de ouro —a primeira medalha olímpica de verão para uma mulher uzbeque— durante uma coletiva de imprensa para que autoridades do governo de seu país também pudessem participar.

"É uma honra para mim", disse Keldiyorova depois de assinar o uniforme, um pedido comum do museu como prova de autenticidade.

Também entre os pedidos da equipe: o broche olímpico de Snoop Dogg e o traje de mergulho usado pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, quando ela nadou no Sena para provar que era seguro para eventos de natação olímpica.

"Essas são as pequenas coisas que contam uma história maior", disse Anne-Cécile Jaccard, outra integrante da equipe de patrimônio do museu.

Uma das aquisições mais significativas em Paris foi o collant amarelo usado pela ginasta Rebeca Andrade, a atleta olímpica brasileira mais premiada da história, quando ela conquistou a prata no evento geral —uma das quatro medalhas que ela ganhou durante os Jogos de Verão. A equipe do museu tentou, sem sucesso, obter algo dela em Tóquio.

Meichtry não pediu para Andrade assinar o collant, no entanto, porque disse que não queria estragar "uma peça preciosa que é tão difícil de conseguir e toda decorada".

Nem todas as peças coletadas em Paris foram apenas por causa do desempenho. Logo após a jogadora chinesa de badminton Huang Ya Qiong receber sua medalha de ouro, seu namorado, Liu Yu Chen, um jogador de badminton que ganhou uma medalha em Tóquio mas não em Paris, a pediu em casamento em um momento que viralizou. Três dias depois, em uma suíte na Arena Porte de la Chapelle, o casal entregou suas camisas assinadas a Thomas Bach, presidente do COI.

Mais tarde naquele dia, o museu recebeu uma doação com muito menos pompa. Em um saguão na arena, a jogadora sul-coreana de badminton An Se-young, que conquistou a medalha de ouro no individual feminino, rapidamente assinou e entregou a faixa que usou durante a partida. Estava encharcada de suor.

"Às vezes, os atletas não sabem por que deveriam dar seu suéter ou sapatos sujos, e perguntam, 'Você quer um novo?'" disse Volz Got. "Não, não queremos. Queremos aquele que você usou."

No dia anterior, Jaccard encontrou-se com Meichtry em uma suíte no complexo de tênis de Roland Garros para a final de simples masculina entre duas estrelas, Novak Djokovic da Sérvia e Carlos Alcaraz da Espanha.

Depois que Djokovic ganhou sua primeira medalha de ouro, um oficial da federação de tênis chegou trazendo presentes: um saco de equipamentos que incluía uma camisa usada pelo astro espanhol Rafael Nadal, que acabara de jogar em suas últimas Olimpíadas; outra usada por Zheng Qinwen da China, a medalhista de ouro de simples feminino; e o uniforme usado (ou seja, fedido) de Stefanos Tsitsipas da Grécia.

Depois de esperar por mais duas horas, a equipe do museu foi levada ao vestiário, onde Djokovic doou sua raquete usada no jogo (suja com pedaços de argila da quadra e assinada com seu nome e "Paris 2024"), e Alcaraz deu uma camiseta.

"Com muito amor para o museu", ele assinou em espanhol.

De pé do lado de fora da arena, os membros da equipe do museu orgulhosamente exibiram sua colheita. Seria enviada para a Suíça, juntamente com mais de 50 outros itens adquiridos, assim que as Olimpíadas terminassem. No futuro, disseram eles, os itens seriam manuseados com luvas. Afinal, eles precisavam ser preservados para sempre.