Vinicius Júnior está aberto a oferta saudita de R$ 6 bilhões

Madri | Reuters

O atacante Vinicius Júnior, 24, do Real Madrid, está aberto a uma oferta de mais de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões) da Arábia Saudita, disseram fontes próximas ao jogador à Reuters nesta segunda-feira (12).

O brasileiro foi abordado por oficiais do PIF (Fundo de Investimento Público Saudita), encarregados de questionar o jogador sobre seu interesse em se mudar para a Liga Pro Saudita, em um contrato de cinco anos, com valor de cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) por temporada, mais bônus.

O pacote também incluiria um contrato separado de 10 anos para se tornar embaixador da Copa do Mundo de 2034, que está programada para ser realizada no país, mas esses termos e números financeiros ainda não foram discutidos.

Vinicius Júnior pode deixar o Real Madrid e mudar para o futebol saudita - Sarah Meyssonnier - 1.jun.24/Reuters

Embora uma oferta oficial e formal ainda não tenha sido apresentada, Vinicius não descartou a mudança e deu permissão ao PIF para abordar o Real Madrid.

Apesar de estar "feliz e motivado" na capital espanhola, Vinicius e seus representantes acreditam que uma oferta lucrativa como essa precisa ser estudada com cuidado.

Outra fonte próxima ao jogador disse que o Real não mostrou interesse em negociar o atleta, destacando a cláusula de rescisão de um bilhão de euros do jogador.

Real Madrid e PIF não responderam aos pedidos de comentários.

Obcecada em ser levada a sério como uma força no futebol, o Reino da Arábia Saudita anunciou um Projeto de Investimento e Privatização de Clubes Esportivos, com o PIF assumindo a propriedade de 75% do capital dos quatro principais clubes do país: Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr.

A maior transferência saudita veio do clube mais bem-sucedido do país, o Al Hilal, que gastou 90 milhões (R$ 540 milhões) de euros para comprar o atacante Neymar do Paris Saint Germain.

Com Karim Benzema no Al Ittihad e Cristiano Ronaldo no Al Nassr, o PIF tentou persuadir o capitão da França, Kylian Mbappe, a ser o grande nome que o Al Ahli.

No entanto, o atacante recusou a oferta lucrativa da Arábia Saudita e se juntou ao Real Madrid em junho.

A proposta para Vinicius é entendida como semelhante à oferta para Mbappe. O brasileiro se juntaria ao Al Ahli, se juntando aos ex-jogadores da Premier League Riyad Mahrez e Roberto Firmino.

Vinicius, que tem contrato até 2027 após assinar uma extensão em 2022, é um candidato a vencer o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo depois de ajudar o Real a conquistar a dobradinha da Champions League e LaLiga na última temporada.