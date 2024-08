Como os atletas lidam com a tristeza pós-Olimpíadas

Paris | Financial Times

Atletas britânicos voltando para casa das Olimpíadas de Paris tiveram a oportunidade de se inscrever no "descompressão de desempenho", um sistema de apoio desenvolvido durante a pandemia para ajudar os atletas de elite a lidar com o repentino choque de não ter mais um objetivo claro.

Primeiro vem uma "debriefing" quente imediatamente após competir. Depois um período de "tempo zero", durante o qual os atletas são encorajados a se envolver na vida doméstica e abraçar a montanha-russa de emoções que podem seguir um grande torneio.

A abordagem do Reino Unido, que incorporou pesquisas militares sobre como o pessoal se ajusta à vida civil, faz parte de uma evolução mais ampla na forma como equipes ao redor do mundo visam combater a "tristeza pós-Olimpíadas" e lidar com questões mais amplas relacionadas à saúde mental dos atletas.

"Cuidar da sua mente é o mais importante porque você não pode forçá-la", disse Keely Hodgkinson, medalhista de ouro britânica nos 800 metros. "Será daqui a dois meses, quando você tiver uma temporada de folga e estiver pensando, 'Meu Deus. Já faz tanto tempo, e tenho que fazer tudo de novo e continuar comparecendo.'"

Medalhista de ouro dos 800 m, Keely Hodgkinson of Britain celebra no pódio de Paris - Aleksandra Szmigiel - 6.ago.24/Reuters

O Comitê Olímpico Internacional já apontou pesquisas mostrando que cerca de 35% dos atletas de elite sofrem de algum tipo de transtorno mental —desde esgotamento e abuso de substâncias até depressão— com o período após grandes torneios sendo quando eles estão mais vulneráveis.

Depois de ganhar ouro em Paris, Valarie Allman, lançadora de disco dos EUA, falou sobre a importância da preparação mental: "Muitos atletas, especialmente quando falam sobre as Olimpíadas, têm grandes emoções, corações partidos, glória".

"É muito importante para os atletas compartilhar sua experiência, compartilhar como lidaram com a pressão, abraçá-la e celebrar essa vulnerabilidade."

Em Paris, muitos vencedores de medalhas, desde o vencedor dos 100 metros dos EUA, Noah Lyles, até o nadador britânico Adam Peaty, abordaram seu bem-estar emocional em coletivas de imprensa pós-evento, destacando como a pressão para se apresentar pode levar à depressão e ansiedade.

A heptatleta dos EUA, Anna Hall, postou trechos francos de seu diário em sua conta do Instagram, enquanto a ginasta Simone Biles entregou mensagens em vídeo sinceras para seus seguidores no TikTok.

"Eu nunca pensei que fosse competir novamente, porque era assim que eu estava aterrorizada da ginástica", disse Biles, que desistiu dos Jogos de Tóquio três anos atrás após sofrer o que as ginastas chamam de "twisties". Desde então, ela se tornou uma defensora vocal da saúde mental. "Tive que fazer muito trabalho, mas agradeço à minha terapeuta e à terapia."

A psicologia do esporte tem sido parte central dos programas de elite há décadas, com grande parte voltada para melhorar os resultados.

Mas há uma crescente consciência de que adotar uma abordagem muito mais ampla para o bem-estar dos atletas é tanto uma obrigação moral quanto um elemento vital para permitir que os grandes atletas alcancem o topo e permaneçam lá por mais tempo. Algumas equipes se referem a isso simplesmente como "vencer bem".

"A forma como falamos sobre saúde mental e como reconhecemos o bem-estar e o quão importante é para um atleta mudou bastante", disse Nicole Burattin, líder de saúde mental e psicóloga clínica no Instituto Australiano do Esporte, que supervisiona o programa de atletas de elite do país.

"As pessoas estão falando cada vez mais sobre saúde mental de maneira pública, especialmente no esporte. Estamos vendo um estigma em mudança."

Muitas vezes, o maior desafio vem nas semanas e meses após um grande evento, quando o brilho da vitória olímpica começa a desaparecer. Outros acham difícil relaxar depois de anos de treinamento dedicado, especialmente com o próximo grande torneio tão distante. Aqueles que não atingiram as expectativas ou sofreram lesões têm uma longa espera para tentar novamente.

"Se eles alcançaram ou não, é a ausência desse foco, o treinamento habitual, o objetivo a ser alcançado que deixa você se sentindo um pouco vazio depois e muito perdido", disse David Fletcher, professor de desempenho humano e saúde na Universidade de Loughborough.

As equipes estão cada vez mais buscando implementar sistemas de apoio para os atletas, como a adoção do Reino Unido de um período de descompressão gerenciada. Com muitos atletas olímpicos provavelmente tendo vivido na relativa obscuridade antes da competição, alguns podem ter dificuldade em lidar com a fama após ganhar uma medalha ou se tornar um fenômeno nas redes sociais.

A atiradora de pistola Kim Ye-ji, que se tornou uma sensação na internet por seu foco firme a caminho de uma medalha de prata em Paris, culpou o estresse e o esgotamento depois de desmaiar em uma coletiva de imprensa em casa, na Coreia do Sul, na sexta-feira (9). Nem todos estão totalmente preparados para a ressaca pós-Jogos.

Quando perguntado como planejava se ajustar à vida normal após ganhar uma medalha de bronze em Paris, o arremessador de peso jamaicano Rajindra Campbell disse: "Esta é a minha primeira, então definitivamente vou improvisar".

As equipes olímpicas da Austrália e do Reino Unido estão entre aquelas com equipes dedicadas a gerenciar as semanas e meses de ajuste que seguem grandes eventos, seja treinando para o próximo grande evento ou fora do esporte de elite completamente.

Atletas e treinadores podem acessar uma rede de psicólogos, psicanalistas e gerentes de estilo de vida para ajudar a navegar pelos meses pós-competição. Uma análise detalhada do desempenho na competição é o último passo, uma vez que todas as emoções tenham sido processadas.

Parte do trabalho também é ajudar os atletas a desenvolver suas vidas longe da pista, piscina ou academia para que, quando chegar a hora de relaxar, não sintam a perda de foco tão intensamente.

Burratin enfatizou a importância de incentivar os atletas a encontrar interesses e conexões fora do esporte.

"Se as pessoas estão cuidando de sua saúde mental, então vão se sair melhor no esporte, mas, em última análise, vão conseguir lidar melhor em todas as áreas de suas vidas", disse ela.