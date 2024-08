Rebeca Andrade deixa Paris como estrela mundial e no Olimpo do esporte brasileiro

Paris

Rebeca Andrade chegou aos Jogos de Paris cercada de expectativa, como o principal nome da delegação do Brasil. Finalizadas as competições da ginástica artística na capital francesa, sai consolidada como uma das estrelas olímpicas mundiais e definitivamente marcada na história do esporte de seu país.

O reconhecimento é incontestável e vem de todos os lados. A reverência de Simone Biles e de Jordan Chiles no pódio do solo pode ser a imagem mais ilustrativa, mas não é a única demonstração do enorme prestígio internacional da guarulhense de 25 anos. Que, claro, é aclamada também pelos brasileiros. E compreende o tamanho que tomou.

"Acho que a palavra é… Grandona", disse.

Rebeca Andrade é a maior atleta olímpica do Brasil - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Novamente entre os risos ingênuos e expressões singelas que lhes são característicos, ela demonstrou consciência do lugar que passou a ocupar. Em sua inesquecível campanha em Paris, sem perder o ar pueril, chegou a se comparar ao megaídolo nacional Ayrton Senna, tricampeão de F1, seu companheiro no Olimpo do esporte brasileiro.

"Sou a Rebeca de sempre, sabe? Do meu jeitinho. Vou voltar para casa, cuidar dos meus cachorros, fazer minha comida. Mas eu entendo, sim, a grandiosidade, entendo o que é ser um grande atleta do país. Entendo a responsabilidade que é incentivar tantas pessoas, ser um espelho para elas. Eu sei de tudo isso", afirmou.

Andrade obteve quatro medalhas em Paris (ouro no solo, prata na modalidade individual geral e no salto e bronze na disputa por equipes). Com as duas conquistadas em Tóquio (ouro no salto e prata no torneio individual geral), em 2021, chegou a seis medalhas olímpicas, número que jamais havia sido alcançado por um brasileiro.

Ainda que outros atletas tenham ganhado dois ouros –como Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, que lideravam o cômputo geral, com cinco pódios cada um–, ela aparece à frente no total e também nas pratas. Mas a experiência francesa mostra que o tamanho de Rebeca não se resume a essa contabilidade, fria, que não dá conta da personagem.

A paulista foi tratada em todo o evento olímpico da ginástica como uma estrela mundial. A locutora da Arena Bercy se esforçava, com dificuldade, é verdade, para pronunciar seu sobrenome à brasileira. As câmeras a focalizavam o tempo todo, e a imprensa internacional frequentava suas entrevistas, alimentando o duelo com Simone Biles.

A norte-americana de 27 anos tratou de constantemente exaltar a rival. Maior nome da história da ginástica, ela brincou, após o ouro na competição individual geral, que não aguentava mais competir com Rebeca: "Estou cansada, chega!". Biles venceu também no salto e no campeonato por equipes, mas, no último evento, o solo, teve de se contentar com a prata.

"Ela é absolutamente incrível, é rainha", afirmou a atleta dos Estados Unidos. "É uma pessoa inacreditável e uma ginasta ainda melhor. Só tenho coisas boas a dizer. Ela me mantém no meu mais alto nível, ela me faz querer ter melhores performances. Ela é muito, muito, talentosa, e espero que tenha longevidade neste esporte. Sim, eu amo a Rebeca."

Não foram meras palavras de cortesia de uma craque habituada a oferecer encorajamento a esportistas mais jovens. O jornal The New York Times, por exemplo, apontou que Andrade "voltou de três rompimentos de ligamento cruzado anterior no joelho para se tornar a única ginasta do mundo capaz de desafiar Simone Biles".

Justamente por causa dessas lesões, a brasileira tratou de aproveitar os Jogos de Paris como se fossem seus últimos. Porque podem ser. Mas o mais provável é que ela continue competindo e chegue, sim, a Los Angeles-2028, ainda que sem participar do solo e da competição individual geral, que exigem demais de suas pernas.

"O futuro a Deus pertence", repetiu diversas vezes, com um controle da própria ansiedade que também foi um diferencial em sua campanha memorável na França. Após o quarto lugar na trave, na segunda-feira (5), duas horas antes do ouro no solo, por exemplo, recusou-se a remoer o que a havia separado do bronze, apenas 0.067 distante.

Última a se apresentar no aparelho, parecia ter a medalha ao alcance, em uma jornada cheia de quedas, uma delas de Biles. A brasileira não caiu, embora tenha perdido o eixo em alguns momentos, e alimentou a esperança de estar no pódio, algo que não se concretizou. Sua pontuação foi suficiente para o quarto lugar.

"Eu saí rindo, conversando com minha psicóloga. Fui para o solo alegre e feliz. Juntei as minhas mãozinhas ali e falei: ‘Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, mas vou fazer a minha parte, porque, se eu merecer, vai acontecer’. Na verdade, é uma preocupação que às vezes as pessoas que estão vendo de fora sentem mais do que a gente. Só fui para o solo e fiz o meu melhor", relatou.

Sua exibição subsequente, de fato, foi de alto nível. Se teve uma nota de partida menor do que a de Biles (5.900, contra 6.900), teve execução bem superior (8.266, contra 7.833 e penalização de 0.6). Simone errou por muito duas de suas manobras acrobáticas e extrapolou o limite da área de apresentação com os dois pés.

A brasileira jura ter torcido pela norte-americana, não contra, mas sorriu ao observar que tinha uma pontuação final maior do que a dela, 14.166 a 14.133. Aí, foi questão de tempo para as demais ginastas se apresentarem, sabendo que o nível das duas melhores do mundo era muito dificilmente alcançável na Arena Bercy.

Confirmado o resultado, à sua maneira, Rebeca riu de novo, singelamente, sabendo que não há nenhum atleta olímpico maior do que ela na história de seu país. E que é a maior oponente da maior ginasta de todos os tempos.