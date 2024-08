'Skate é a fonte da juventude': o pai radical de 51 anos da equipe britânica

Paris | Financial Times

O skate foi adicionado ao programa olímpico em Tóquio para atrair mais jovens para os Jogos. No entanto, para a equipe da Grã-Bretanhã, o crescente programa de esportes urbanos levou a um dos recrutas mais antigos em Paris: Andy Macdonald, de 51 anos.

Nascido em Massachusetts e agora baseado no sul da Califórnia, o pai de três filhos se naturalizou britânico no início deste ano, após três décadas representando os Estados Unidos em competições internacionais de skate.

Durante esse tempo, Macdonald se tornou uma espécie de lenda —foi eleito o melhor skatista do mundo pelos leitores da TransWorld Skateboarding em 1998, ganhou 22 medalhas nos X Games e em 2000 foi a estrela da capa do videogame MTV Sports: Skateboarding Featuring Andy Macdonald.

Quando surgiu a ideia de representar a equipe britânica, a oferta de apoio financeiro e a chance de se tornar um atleta olímpico foram simplesmente irresistíveis. Seu pai, nascido em Luton, na Inglaterra, lhe deu o caminho para um passaporte britânico, enquanto o financiamento da Loteria Nacional ajudou com a logística. Para a cerimônia de abertura, a equipe GB (Grã-Bretanha) até lhe forneceu algo raramente visto na casa dos Macdonald: um terno.

Andy Macdonald após garantir sua classificação para Paris-2024 - Skateboard GB/NYT

"Perto do fim da minha carreira, não vou gastar muito do meu próprio dinheiro para comprar passagens aéreas e hotéis e tentar a qualificação, porque é um tiro no escuro, certo?", ele disse ao Financial Times. "Desde o início, foi tipo, isso vai ser divertido. Posso continuar viajando, andando de skate e fazendo o que faço há 30 anos."

Macdonald, que se qualificou com sucesso em junho, não é o membro mais velho da equipe GB. Essa honra cabe ao medalhista de bronze em adestramento de 57 anos, Carl Hester. Mas ambos fazem parte de um pequeno grupo de competidores mais velhos em Paris que inclui o cavaleiro espanhol de 65 anos Juan Antonio Jiménez Cobo e a jogadora de tênis de mesa luxemburguesa Ni Xia Lian, de 61 anos.

Na quarta-feira, Macdonald compete na Place de la Concorde, onde provavelmente se destacará na multidão. O melhor classificado Tate Carew, que mora perto de Macdonald em San Diego, tem 19 anos, enquanto o dinamarquês Viktor Solmunde tem apenas 16.

As duas companheiras de equipe britânicas de Macdonald, Lola Tambling e Sky Brown, medalhista de bronze em Tóquio, também têm 16 anos, enquanto sua rival chinesa Zheng Haohao é a atleta mais jovem dos Jogos. Seu 12º aniversário cai no último fim de semana de Paris-2024.

"As pessoas vêm até mim com coisas do tipo: é estranho? Você é o cara mais velho no skate park, você tem 50 anos e há todos esses adolescentes. Não, não é estranho porque eu estava lá primeiro e nunca saí", disse ele.

"O skate é a fonte da juventude para mim. Há uma tonelada de pessoas de 50 anos que fazem jams nas noites de quarta-feira no skate park com todos os outros de 50 anos. Há um senso de comunidade que você não vê em muitos outros esportes", acrescentou.

A combinação de idade e atitude rendeu a Macdonald o apelido de "pai radical". Sua única exigência antes de se inscrever na equipe GB foi que não interferisse em suas responsabilidades parentais —na preparação para Paris, ele iria treinar no skate park local logo após deixar os filhos na escola.

Embora sua experiência ajude com os níveis de estresse, Macdonald admite que seu corpo dói um pouco mais ultimamente, mesmo que ele atribua isso em grande parte à nova disciplina que ele teve que aprender para as Olimpíadas.

A maior parte de sua carreira competitiva envolveu andar em rampas de madeira de quase três metros, que ele disse serem muito mais tolerantes do que as tigelas rasas de concreto que sediam as competições olímpicas.

Ele também teve que se ajustar a uma abordagem mais rígida em relação à administração da modalidade e quase se meteu em problemas durante as eliminatórias, ao entrar pela porta errada a caminho da competição. Sobre essas questões, a jovem companheira de equipe Brown conseguiu oferecer conselhos úteis e, em troca, Macdonald tenta transmitir conhecimento de seus muitos anos na cena.

"O skate é antigo o suficiente para ter uma história e eu faço parte dessa história", disse ele. "Então, os jovens de 16 anos que estão começando, estão tentando um novo truque e eu estou tipo, ei, eu estava lá quando esse truque foi inventado, ou talvez eu mesmo tenha inventado esse truque. É divertido e gratificante apenas retribuir à nova geração."

Apesar de ser nove vezes campeão mundial de skate, Macdonald não estabeleceu metas específicas em Paris. A qualificação, segundo ele, foi a verdadeira conquista, então agora ele está focado em aproveitar ao máximo essa oportunidade única.

"Estou como uma esponja, absorvendo tudo. Apenas a experiência de ser um atleta olímpico, é por isso que estou aqui", disse ele. "Se tivesse uma medalha para quem se diverte mais, eu teria o ouro garantido com certeza."