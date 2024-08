Entrevista coletiva caótica traz poucas respostas sobre polêmica do boxe em Paris-2024

Paris | The New York Times

A entrevista coletiva havia sido anunciada como um esforço das autoridades internacionais de boxe para esclarecer os motivos pelos quais baniram duas atletas de uma competição feminina no ano passado, e uma chance de lançar luz sobre o que se tornou a maior controvérsia nos Jogos Olímpicos de Paris.

Em vez disso, a reunião começou com 90 minutos de atraso, e logo se tornou caótica. E quando terminou cerca de duas horas depois, quase nada sobre a controvérsia havia sido esclarecido.

O presidente da Associação Internacional de Boxe (IBA, na sigla em inglês), uma organização não mais reconhecida pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) para supervisionar o esporte nos Jogos, havia prometido respostas sobre por que a organização excluiu as duas boxeadoras, Imane Khelif da Argélia e Lin Yu-ting de Taiwan.

Boxeadoras Lin Yu-ting (à esq.), de Taiwan, e Imane Khelif, da Argélia - Getty Images

Em vez disso, aparecendo em uma tela de vídeo gigante de uma sala decorada com iconografia religiosa, o presidente russo da associação, Umar Kremlev, fez acusações selvagens, ataques pessoais e usou linguagem questionável ao detalhar os casos das duas mulheres.

Anteriormente, um oficial de boxe disse que testes de sangue realizados em Khelif e Lin nos campeonatos mundiais do ano passado revelaram que elas tinham cromossomos X e Y, o padrão masculino típico, antes de Kremlev dizer abruptamente que os testes "mostram que eram homens". Mas ele e os outros membros do painel não ofereceram evidências para apoiar essa afirmação. Ele disse que não sabia se as atletas eram transexuais. O COI insistiu que elas são mulheres. Kremlev lançou ataques ao comitê olímpico, ao seu presidente alemão Thomas Bach e aos Jogos de Paris.

E ao fazer isso, ele provavelmente garantiu que Khelif e Lin receberão ainda mais atenção negativa e mais abuso online, relacionados à sua elegibilidade apenas um dia antes de cada um retornar ao ringue para lutar por uma medalha olímpica.

"Não me importo com a opinião de ninguém", disse Khelif em uma entrevista ao serviço de notícias SNTV. "Eu vim aqui por uma medalha, e para competir por uma medalha."

Autoridades olímpicas, que têm brigado com os líderes da IBA por meses e passaram dias tentando conter o furor que começou com a vitória de 46 segundos de Khelif sobre uma oponente italiana na quinta-feira, responderam à coletiva de imprensa de segunda-feira descartando a organização de boxe.

"O conteúdo e a organização da coletiva de imprensa da IBA dizem tudo o que você precisa saber sobre essa organização e sua credibilidade", disse o COI em comunicado.

Ambas as boxeadoras eram bem conhecidas em eventos femininos por vários anos —Lin é uma ex-campeã mundial— antes de se tornarem o foco de intenso escrutínio em Paris. Mesmo antes de Khelif vencer uma oponente italiana, Angela Carini, em sua primeira luta na semana passada, as redes sociais estavam agitadas com especulações sobre sua desqualificação, e a de Lin, no campeonato mundial do ano passado na Índia.

O Comitê Olímpico Internacional, responsável pelo boxe nos Jogos após retirar da IBA o direito de administrar o esporte no evento, disse que suas diretrizes para o boxe conferem acesso à categoria feminina com base na designação nos passaportes dos atletas. Ele ressaltou repetidamente que Khelif e Lin lutaram por anos em competições femininas sem objeções.

Mesmo quando a IBA discutiu abertamente os resultados dos testes das boxeadoras, disse que não podia fornecer detalhes específicos dos resultados devido às regras de confidencialidade médica e a pedidos das delegações argelina e taiwanesa para não divulgar as descobertas.

O Comitê Olímpico da Argélia já denunciou "ataques maliciosos e antiéticos dirigidos contra nossa distinta atleta". A delegação de Taiwan —o país compete como Taipé Chinês nas Olimpíadas— disse na semana passada que "condena veementemente os abusos online maliciosos e os ataques pessoais". Nenhum dos países fez um comentário imediato sobre a última declaração da IBA na segunda-feira.

Ioannis Filippatos, presidente do comitê médico e antidoping da IBA, fez uma longa apresentação de suas credenciais como ginecologista com 30 anos de experiência antes de dizer à sala que queria que o mundo "conhecesse a verdade".

Ele disse que as mulheres foram testadas pela primeira vez em um campeonato mundial em Istambul em 2022. Esses testes, uma forma de teste genético a partir de amostras de sangue, levaram os oficiais a tirar conclusões sobre as duas atletas sem tomar medidas imediatas, disse ele.

"O resultado médico, resultado do sangue, parece —e o laboratório diz— que essas boxeadoras são homens", disse ele.

Mas levaria mais um ano até que fossem testadas novamente e, eventualmente, desqualificadas. O tempo entre os testes e os anos em que as duas mulheres já haviam lutado desmentiram as alegações de Chris Roberts, o CEO britânico da organização de boxe, de que a segurança dos atletas era "primordial" em sua decisão de desqualificá-las de eventos femininos.

O presidente da divisão de treinadores da IBA, Gabriel Martelli, foi mais longe. "Nosso esporte é perigoso", disse ele. "Quando há uma vantagem injusta, as pessoas podem morrer."

Os oficiais insistiram, no entanto, que apesar dos perigos mencionados, o único momento em que poderiam testar os atletas era nos campeonatos mundiais. Isso só levou a mais perguntas sobre a competência do órgão, que está em disputa há anos com o COI por acusações de graves falhas de governança.

O fato de Kremlev ser russo, baseado em Moscou, e sua organização ser apoiada por milhões de dólares do gigante energético russo Gazprom, em um momento em que a Rússia foi banida das Olimpíadas, levou os oficiais do COI e outros a sugerir que a atual polêmica foi engendrada para minar os Jogos de Paris.

Os oficiais da IBA rejeitaram essa acusação. Eles disseram que haviam escrito primeiro para o COI em 2022 e depois novamente em 2023 para fornecer detalhes sobre os testes realizados nos atletas. A correspondência foi ignorada, disseram eles.

O COI afirmou que as cartas —enviadas por e-mail— foram uma violação do direito à confidencialidade dos atletas. Até mesmo os motivos para o teste "não eram legítimos", disse o porta-voz-chefe do comitê olímpico, Mark Adams, na segunda-feira, porque elas não haviam violado as regras de elegibilidade para a competição. "Essas atletas têm competido em competições sênior há seis anos sem nenhum problema", disse ele. "Elas são elegíveis para competir aqui e competiram aqui."