Time venezuelano erra cobranças de pênalti em protesto por gol anulado

Os jogadores do time venezuelano Caracas Fútbol Club erraram todas as cobranças de pênalti em uma disputa na noite de quarta-feira (21) contra o Deportivo Táchira pelo Campeonato Venezuelano, como forma de protesto por um gol anulado nos acréscimos do segundo tempo.

Os pênaltis, contudo, não valiam pontos para a tabela de classificação.

A partida no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, casa do Deportivo Táchira, se encaminhava para o fim com o placar em 1 a 1, quando o Caracas fez um gol já nos acréscimos do segundo tempo.

Jogador do Caracas FC erra cobrança propositalmente durante disputa contra o Deportivo Táchira pelo Campeonato Venezuelano - @videosbaldosa/X

Após o VAR traçar as linhas de impedimento, o árbitro optou por anular o gol dos visitantes.

Inconformados com a decisão da arbitragem, os jogadores do Caracas protestaram ostensivamente contra o juiz, que expulsou dois jogadores da equipe.

Ao apito final, teve início então uma cobrança de pênaltis, que acontece em todos os jogos do torneio, independentemente do resultado das partidas.

A disputa na marca do cal, batizada de ‘Copa Rei de Marcas’, é patrocinada por uma empresa local e não vale pontos para o campeonato. O vencedor leva para casa um troféu.

Valendo-se da falta de importância da disputa, os jogadores do Caracas chutaram todos os pênaltis para fora, enquanto o goleiro do time, Frankarlos Benítez, que entrou no lugar do titular Wuilker Fariñez, permaneceu imóvel no centro do gol durante as cobranças do Táchira, que venceu por 3 a 0.

"Essas cobranças de pênaltis são para entretenimento, que ninguém de nenhuma equipe entende, nenhum torcedor entende, e foi uma decisão que se tomou ali no campo, no calor do jogo", declarou após a partida Fernando Aristeguieta, técnico do Caracas.

O Caracas é apenas o 9º colocado do torneio Clausura do Campeonato Venezuelano, com 5 pontos em 5 partidas. O Táchira lidera, com 11 pontos.

Campeão venezuelano 12 vezes, o Caracas disputou Copa Libertadores de 2024 e ficou em último no grupo com Atlético-MG, Rosario Central e Peñarol. Na mesma posição terminou o Deportivo Táchira, 10 vezes campeão venezuelano, em um grupo com River Plate, Libertad e Nacional.

Ambos terminaram a participação no torneio continental com somente um ponto, após conseguirem somente um empate e sofrerem cinco derrotadas cada.