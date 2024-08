Torcedor do Boca Juniors acusado de racismo em jogo contra Cruzeiro é detido

São Paulo

Um torcedor do Boca Juniors foi detido após fazer gestos racistas e discriminatórios contra torcedores do Cruzeiro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no estádio La Bombonera.

Durante a partida da última quinta-feira (15), que terminou com vitória dos argentinos por 1 a 0, o homem de 26 anos foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida do clube brasileiro.

Torcedores do Boca Juniors durante a partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre o Boca Juniors da Argentina e o Cruzeiro no estádio La Bombonera, em Buenos Aires - Juan Mabromata - 15.ago.2024/AFP

O Ministério da Segurança da cidade de Buenos Aires informou na manhã deste domingo (18) que o torcedor do Boca foi identificado pela polícia local, detido e indiciado pela Promotoria Criminal, Contravencional e Contravenções nº 8, especializada em eventos de massa, segundo o jornal argentino Diario Olé.

O órgão também disse que torcedores do Cruzeiro foram notificados após provocarem e rasgarem notas de mil pesos na frente da torcida local. De acordo com a entidade, os brasileiros violaram o artigo 116 do Código de Contravenções da Cidade de Buenos Aires, que proíbe atos de provocação em grandes eventos esportivos.

Após o episódio, o Cruzeiro se manifestou nas redes sociais condenando a atitude e pedindo um basta no racismo. "Precisamos dar um basta a este movimento criminoso com ações efetivas dentro e fora dos estádios. Racismo é crime e uma luta de todos", escreveu o clube no X.