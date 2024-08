Paris vai manter anéis olímpicos na Torre Eiffel após Jogos Paralímpicos

Paris

Os anéis olímpicos vão continuar na Torre Eiffel após os Jogos Paralímpicos. O anúncio foi feito neste sábado (31) pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que afirmou ter obtido o aval do COI (Comitê Olímpico Internacional).

Instalados em junho como parte da decoração olímpica, os anéis são feitos em aço, pesam 30 toneladas e têm 29 metros de largura por 13 de altura. À noite, são iluminados com lâmpadas brancas de LED.

A permanência do símbolo olímpico era discutida desde sua instalação, devido ao sucesso com turistas e parisienses.

Anéis olímpicos fizeram sucesso na Torre Eiffel - Emmanuel Dunand - 18.jul.24/AFP

"Como prefeita, a decisão me cabe, e tenho a concordância do COI. Então, sim, eles vão ficar", disse Hidalgo.

A prefeita não esclareceu se também serão mantidos os "agitos", símbolo dos Jogos Paralímpicos instalado no topo do Arco do Triunfo, outro monumento famoso da capital francesa. Também há defensores da manutenção do balão com a pira olímpica e paralímpica, no Jardim das Tulherias.

Hidalgo reafirmou a intenção de instalar definitivamente em Paris dez estátuas de mulheres importantes na história francesa, exibidas na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, no dia 26 de julho.

Os anéis olímpicos já enfeitam outro local em Paris, também com autorização do COI: a fachada da piscina Georges Vallerey, onde foram disputadas as provas de natação de 1924, na edição anterior dos Jogos Olímpicos na cidade.