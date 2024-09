Corinthians avança na Copa do Brasil em noite de apresentação de Depay

São Paulo

A torcida do Corinthians teve uma noite de festa nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena. Além de ter seu primeiro contato com o mais novo reforço do clube, o holandês Memphis Depay, que nem estreou mas já caiu nas graças dos torcedores, a equipe alvinegra buscou uma heroica vitória sobre o Juventude para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

A formação preto e branco triunfo por 3 a 1, com o terceiro anotado pelo zagueiro André Ramalho já nos acréscimos do segundo tempo, decisivo para selar a classificação sem depender dos pênaltis.

No jogo de ida, a equipe de Caxias do Sul havia vencido por 2 a 1 e veio a São Paulo com a vantagem de jogar por um empate. Os donos da casa precisavam de um triunfo mínimo para provocar os pênaltis ou de uma vantagem de dois gols para avançar direto.

Antes de André Ramalho marcar o primeiro dele com a camisa corintiana, Romero havia aberto o placar, Hugo Souza acabou marcando contra, ambos no primeiro tempo, e, já no segundo, Zé Marcos devolveu o presente do goleiro corintiano após chute forte de Rodrigo Garro.

André Ramalho comemora gol pelo Corinthians - Peraphotopress/Pera Photo Press

Mesmo classificado, o Corinthians reclamou muito da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. O time alvinegro viu duas faltas no lance que determinou o empate do Juventude na etapa inicial.

Fagner foi derrubado pelo próprio Zé Marcos antes da dividida com Hugo Souza e a bola morrer no fundo das redes. O árbitro foi ao VAR e confirmou o gol mesmo assim.

Memphis Depay viu tudo isso de um dos camarotes da Neo Química Arena, que recebeu mais de 45 mil pessoas nesta quarta. O reforço será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (12) também no estádio.

Ainda na zona do rebaixamento, o Corinthians voltará a campo para enfrentar o Botafogo, sábado (14), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.