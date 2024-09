Corinthians anuncia contratação do atacante Memphis Depay

São Paulo

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação do atacante holandês Memphis Depay, 30. O atleta estava livre no mercado desde o fim de seu compromisso com o Atlético de Madrid.

Revelado pelo PSV, da Holanda, ele também tem passagens por Manchester United, Lyon e Barcelona. Na última temporada, disputou 39 partidas pelo Atlético e marcou nove gols. Seu vínculo não foi renovado.

Para contar com o talentoso jogador, o Corinthians deve desembolsar cerca de R$ 70 milhões, entre luvas e salários, diluídos até o fim do contrato, em dezembro de 2026. Ele é o 19º reforço do clube para esta temporada.

Por ser considerado midiático, o atacante será usado pela equipe em ações de marketing da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time, que fará um aporte financeiro especificamente para ajudar nessa contratação.

Atacante holandês Memphis Depay celebra gol na última Eurocopa 2024 - John Thys - 10.jun.24/AFP

Depay chega com a expectativa de melhorar significativamente o poder ofensivo da equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra tem o terceiro pior ataque da competição, com 22 gols em 25 jogos —o Internacional também balançou as redes 22 vezes, mas tem três partidas a menos.

A situação turbulenta em campo reflete o tumultuado ambiente político no Parque São Jorge. O presidente do clube, Augusto Melo, enfrenta um processo de impeachment por questionamentos em relação à atuação dele no caso da saída da patrocinadora VaiDeBet e as acusações sobre a intermediação do contrato com a empresa.

Depay está sem jogar uma partida oficial desde a semifinal da Eurocopa, há quase dois meses, quando a Holanda foi superada pela Inglaterra. Ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção de seu país, com 46 gols, atrás apenas de Robin van Persie, autor de 50.

O atacante disputou duas Copas de Mundo. Fez sua estreia no principal palco do futebol em 2014, quando atuou no estádio do Corinthians em Itaquera e fez um gol contra o Chile, na vitória da equipe laranja por 2 a 0, pela fase de grupos. Também defendeu seu país no Mundial de 2022, no Qatar.

Memphis ainda alimenta o desejo de continuar defendendo seu país. O técnico da seleção, Ronald Koeman, no entanto, preferiu ser cauteloso ao ser questionado se o fato de ele jogar no futebol brasileiro a partir de agora poderia reduzir seu espaço.

"Não vou falar nada [sobre ir para o Corinthians]. Talvez eu tenha de ter mais cuidado, vocês viram tudo o que falaram depois do que eu disse sobre a transferência de Bergwijn. Talvez eu precise ser mais político, mas tenho dificuldades com isso", afirmou.

Memphis Depay (à dir), novo reforço do Corinthians, exibe a camisa do clube ao lado do executivo Fabinho Soldado - Divulgação

Recentemente, Koeman se envolveu em uma polêmica ao fechar as portas da seleção para Bergwijn por causa de sua transferência do Ajax para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O jogador respondeu em tom duro, e as trocas de farpas ganharam as manchetes na Holanda.

Ao ser questionado novamente sobre a ida de Depay para o Brasil, o treinador fez um breve elogio ao nível técnico. "Acho que o Brasil tem um campeonato de nível técnico forte, mas não conheço muito a respeito. Fica muito longe."

Além do atacante holandês, o Corinthians acertou a contratação do meia peruano André Carrillo, 33. Ele estava livre no mercado após o fim de seu contrato com o Al-Qadisiyah.

Com passagens por Benfica e Sporting, de Portugal, e Watford, da Inglaterra, o jogador é considerado uma das referências da seleção peruana, com mais de 100 jogos defendendo seu país.

O contrato de Carillo com o Corinthians vai até o fim de 2025, mas com possibilidade de renovação em caso de metas atingidas.