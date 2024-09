França se despede dos Jogos Olímpicos de Paris com desfile de atletas na Champs-Élysées

RFI

Paris realiza uma última despedida dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024. Uma grande festa acontece na avenida Champs-Élysées neste sábado (14), com a presença de 70 mil pessoas que irão prestigiar os campeões da França, além dos organizadores e voluntários que trabalharam pela realização do megaevento.

As Olimpíadas mobilizaram os franceses de maneira surpreendente: os Jogos de Paris bateram o recorde de ingressos vendidos, superando o sucesso de Londres 2012.

Voluntários dos Jogos de Paris-2024 durante desfile na Champs-Élysées, com Arco do Triunfo ao fundo - Mohammed Badra/Reuters

A celebração deste sábado é uma iniciativa do presidente Emmanuel Macron, que busca recuperar alguns pontos de popularidade em meio à crise política que o país enfrenta desde junho. Macron vai condecorar diversos campeões durante a cerimônia e propõe que o dia 14 de setembro passe a ser Dia Nacional do Esporte.

Mais de 300 atletas devem desfilar pela famosa avenida da capital francesa, segundo os organizadores, entre eles o judoca Teddy Riner, que conquistou o seu terceiro ouro olímpico, a esgrimista Manon Apithy-Brunet, o nadador Léon Marchand, o novo ídolo do esporte francês, e os irmãos do tênis de mesa Alexis e Félix Lebrun. Os ingressos para o evento, disponibilizados pela internet nesta semana, esgotaram-se na primeira hora —uma amostra do entusiasmo dos franceses com as Olimpíadas, para as quais muitos estão com dificuldades de dizer adeus.

Dia Nacional do Esporte

Os atletas serão condecorados, dependendo da medalha que obtiveram nas competições, com a Legião de Honra, a Ordem Nacional do Mérito ou promovidos ao posto de oficial da Legião de Honra.

O presidente também anunciou, em entrevista ao jornal Le Parisien, a criação de uma comissão multipartidária para analisar o legado dos Jogos Olímpicos. "A ideia é fazer um balanço de tudo isso, do que funcionou bem, desde a preparação até a implementação, e nos inspirarmos nisso para o futuro", explicou o chefe de Estado.