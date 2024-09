Grêmio vai da euforia à decepção no primeiro jogo em sua arena após enchentes

Rio de Janeiro

Após mais de quatro meses longe de casa devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio voltou a jogar em sua arena, na zona norte de Porto Alegre, neste domingo (1º), contra o Atlético-MG.

O que era motivo de festa e euforia para os torcedores gaúchos se transformou em decepção ao final da partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de abrir 2 a 0 com um jogador a menos no primeiro tempo, o tricolor tomou a virada nos minutos finais do confronto, vencido por 3 a 2 pelos mineiros.

O resultado manteve o Grêmio na segunda metade da tabela, ainda perto da zona de rebaixamento, com 27 pontos, enquanto o adversário avançou aos 33.

Braithwaite, do Grêmio, briga pela bola com atletas do Atlético-MG; torcida tricolor voltou a frequentar sua arena, mas lamentou a virada sofrida no finalzinho - Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A última partida do time comandado por Renato Gaúcho em sua arena havia ocorrido em 20 de abril, com vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá. Na sequência, os tricolores foram forçados a uma peregrinação por outros estádios.

Isso ocorreu porque as enchentes de maio devastaram o gramado da arena tricolor e deixaram um rastro de destruição em partes internas do empreendimento.

O estádio Beira-Rio, do rival Internacional, também foi afetado pela catástrofe na capital gaúcha, mas voltou a operar antes, em julho.

Neste domingo, o retorno dos gremistas para casa ainda foi marcado por uma série de restrições. O jogo contra o Atlético-MG ocorreu na parte da manhã porque o sistema de energia elétrica da arena não foi totalmente recuperado até o momento.

O estádio recorreu a geradores para garantir o abastecimento, e a capacidade de público foi reduzida.

A movimentação de pessoas nos jogos na Arena do Grêmio é importante para moradores de bairros como Farrapos e Humaitá, que ficam no entorno do complexo esportivo, em uma região de renda mais baixa em Porto Alegre.

Famílias locais tiram o sustento –ou parte dele– da venda de bebidas e lanches e do estacionamento de veículos em dias de partidas.

Como a Folha mostrou em junho, comerciantes contavam os prejuízos causados pela destruição da enchente e temiam o período sem jogos no estádio.

Neste domingo, o Grêmio abriu vantagem contra o Atlético-MG aos 31 minutos do primeiro tempo, com gol do centroavante dinamarquês Braithwaite. Os gaúchos ainda ampliaram antes do intervalo, em finalização do meia argentino Cristaldo.

O Atlético começou a reação aos 27 da etapa final. O meia Gustavo Scarpa descontou de pênalti. O empate veio nos acréscimos, aos 48 minutos, com o colombiano Palacios, de novo em penalidade. A virada da equipe mineira ocorreu aos 50, com gol do chileno Vargas.

O clube gaúcho jogou mais da metade do duelo com um homem a menos. Aos 19 minutos da etapa inicial, o zagueiro Gustavo Martins tomou cartão vermelho por falta no atacante Deyverson.